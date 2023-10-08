Beşiktaş İstanbulspor maçı CANLI İZLE | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Zaynutdinov, Amartey, Bailly, Rosier, Salih, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Muleka, Ghezzal, Aboubakar.

İstanbulspor: Jensen, Ali Yaşar, Okan, Mehmet, Duhaney, Ndao, Loshaj, Muammer, Mendy, Emir Kağan, Ethemi.

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

ŞENOL GÜNEŞ'SİZ İLK MAÇ

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup olan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş görevinden ayrıldı.

OLAĞANÜSTÜ KONGREYE GİDİLİYOR

Siyah-beyazlı taraftarların uzun bir süredir istifa çağrısı yaparak protesto ettiği Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu ise olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.

TAKIMIN BAŞINDA BURAK YILMAZ VAR

Beşiktaş, İstanbulspor maçına yardımcı antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çıktı. Başarılarla dolu futbolculuk kariyerini haziran ayında noktalayan 38 yaşındaki Yılmaz, sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve başlamıştı.

ÖNEMLİ İSİMLER SAKAT

Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, Mert Günok ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları bulunuyor.