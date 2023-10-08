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BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak. Şenol Güneş ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın kulübede olması bekleniyor. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor. Özellikle maçın yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 12:31
BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - İstanbulspor maçı 8 Ekim Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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YÖNETİM OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI ALDI

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup olan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş görevinden ayrıldı. Siyah-beyazlı taraftarların uzun bir süredir istifa çağrısı yaparak protesto ettiği Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu ise olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.

BURAK YILMAZ KULÜBEDE OLACAK!

Başarılarla dolu futbolculuk kariyerini haziran ayında noktalayan 38 yaşındaki Yılmaz, sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve başlamıştı. Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, Mert Günok ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları bulunuyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'fa Gedson Fernandes, Mert Günok ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları bulunuyor. İstanbulspor'da ise sakatlıkları bulunan Alassane Ndao ve Coly Racine Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

ASpor CANLI YAYIN

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