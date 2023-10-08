Haberler Beşiktaş 5 dakika sessizlik

5 dakika sessizlik

Siyah-beyazlı taraftarlar maçın başında protesto yapacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 06:50
5 dakika sessizlik
Beşiktaş'ta yaşanan gelişmeler yönetim kadar taraftarları da oldukça üzdü. Özellikle de Lugano karşısında alınan mağlubiyet... Ama futbolcuların maç sonrası davranışları siyah-beyazlı taraftarları daha da etkiledi. 3-2 yenilgi ile biten karşılaşma sonunda taraftarlar, destek vermek için soyunma odasına giden futbolcuları sahaya çağırmış ancak tüm tezahüratlara rağmen çağrılarına karşılık bulamamıştı. Futbolcuların karşılaşma sonrası kaçar gibi stattan ayrılmasına oldukça bozulan siyah-beyazlılar, kulübün asıl sahibinin kendileri olduğunu göstermek için İstanbul maçının ilk 5 dakikasında susarak protestoda bulunacak.
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