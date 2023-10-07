Haberler Beşiktaş Rıza Çalımbay'dan açıklama! Beşiktaş'a gelecek mi?

Rıza Çalımbay'dan açıklama! Beşiktaş'a gelecek mi?

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta UEFA Konferans Ligi'ndeki Lugano yenilgisinin yankıları sürüyor. Taşların yerinden oynadığı siyah-beyazlılarda, yönetim kongre kararı aldı. Teknik direktör Şenol Güneş ise istifa etti. Yeni hocanın merak edildiği Kara-Kartal'da adaylar arasında yer alan Rıza Çalımbay'dan açıklama geldi. İşte o sözler ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 10:17
Rıza Çalımbay'dan açıklama! Beşiktaş'a gelecek mi?

Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrılması olay çıkardı.

Rıza Çalımbay'dan açıklama! Beşiktaş'a gelecek mi?

Tribündeki binlerce taraftar, yönetimi istifaya davet edip teknik direktör Şenol Güneş'in aleyhine de ilk defa tezahüratta bulundu.

Rıza Çalımbay'dan açıklama! Beşiktaş'a gelecek mi?

GENEL KURUL KARARI ALINDI
Karşılaşmanın ardından statta 4 saatlik bir toplantı yapan yönetim, kararını açıkladı.

Rıza Çalımbay'dan açıklama! Beşiktaş'a gelecek mi?

Yönetim, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı düzenleme kararı almıştır.

Rıza Çalımbay'dan açıklama! Beşiktaş'a gelecek mi?

Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi.

Rıza Çalımbay'dan açıklama! Beşiktaş'a gelecek mi?

FUTBOL ŞUBE GÜÇLENDİRİLECEK
Yönetimin seçim kararı alması sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi'nin aday olup olmayacağı konusunda resmi açıklama bekleniyor.

Rıza Çalımbay'dan açıklama! Beşiktaş'a gelecek mi?

Taraftarın yoğun tepkisi sonrasında Çebi'nin aday olmama ihtimali bulunuyor. Eğer Başkan Çebi, aday olmaya karar verirse yönetim kurulunda büyük bir değişime gitmesi bekleniyor.

Rıza Çalımbay'dan açıklama! Beşiktaş'a gelecek mi?

Başkan'ın, aday olması halinde özellikle futbol şubeyi güçlendireceği konuşuluyor.

Rıza Çalımbay'dan açıklama! Beşiktaş'a gelecek mi?

ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA ETTİ
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş de görevinden istifa etti. Şenol Güneş; Futbolcular ve kulüp çalışanları ile vedalaşmak üzere Nevzat Demir Tesisleri'ne gitti. Tecrübeli teknik adam ile vedalaşan Başkan Ahmet Nur Çebi, tesislerden ayrıldı ve Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'na hareket etti.

Rıza Çalımbay'dan açıklama! Beşiktaş'a gelecek mi?

Siyah-beyazlı kulüpten de konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden teknik direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Şenol Güneş'e kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Rıza Çalımbay'dan açıklama! Beşiktaş'a gelecek mi?

ÖNCELİKLİ ADAY RIZA ÇALIMBAY
Güneş'in istifası sonrasında gözler yeni teknik adama çevrildi... Siyah-beyazlılarda 2 ay içinde başkanlık seçimi olacağı için yeni gelecek hoca, geçici olarak görev alacak.

Rıza Çalımbay'dan açıklama! Beşiktaş'a gelecek mi?

Bundan dolayı Beşiktaş Yönetimi'nin listesi oldukça sınırlı. Bu doğrultuda en ön plana çıkan ismin Rıza Çalımbay olduğu bildirildi.

Rıza Çalımbay'dan açıklama! Beşiktaş'a gelecek mi?

RIZA ÇALIMBAY: TEKLİF GELİRSE GÖREVE HAZIRIZ
Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Rıza Çalımbay, iddialarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Milliyet'e konuşan Çalımbay, "Şu anda her şey taze. Bana gelen teklif yok. Ancak teklif gelirse her zaman göreve hazırız." ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay'dan açıklama! Beşiktaş'a gelecek mi?

BURAK YILMAZ İSTANBULSPOR MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK!
Beşiktaş, Süper Lig'de İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde yaptığı antrenmanla başladı.

Rıza Çalımbay'dan açıklama! Beşiktaş'a gelecek mi?

Şenol Güneş'in görevden ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Burak Yılmaz'ın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Genç hocanın, İstanbulspor maçında takımın başında olması bekleniyor.

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