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Kartal'da deprem

Beşiktaş, Lugano'ya yenildi; bütün taşlar yerinden oynadı. Sert eleştirilere maruz kalan Şenol Güneş önceki gece yapılan 4 saatlik toplantının ardından dün sabah yönetime istifasını verdi. Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim de seçime gitme kararı alırken, kongrenin en geç Aralık ayı başında yapılacağı belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
Kartal'da deprem

Beşiktaş'ta kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynadı... Sezon başından bu yana ligde istenilen sonuçları alamayan siyah-beyazlılar, Avrupa arenasındaki 7 maçlık yenilmemezlik serisine de Lugano'ya karşı 2-0 galibiyetten 3-2 mağlubiyetle son verince taşlar yerinden oynadı. Tepkilerin yüksek sesle diye getirmeye başlanmasının ardından bardağı taşıran son damla Lugano karşısında alınan yenilgi oldu. Maç sonrası Tüpraş Stadı'nda Başkan Çebi ve yöneticiler yaklaşık 4 saat süren bir toplantı gerçekleştirdiler.

KARAR SABAH AÇIKLANDI

Oldukça hararetli geçen toplantının bir bölümünde teknik direktör Şenol Güneş'in de yer aldığı belirtilirken; taraflar herhangi bir açıklamadan stattan ayrıldı. Beklenen açıklama ise dün sabah saatlerinde geldi. Çebi yönetimi seçim kararını "Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır. Toplantının hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir" dedi.

TAKIMIN ÖNÜNÜ AÇMAK İSTEDİ

Yönetim, Şenol Güneş'in istifasını da "Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" sözleriyle açıkladı.

DEMEDİM Mİ HAYDAR!

Beşiktaş'ta beklenen oldu. Ortalık toz duman. Yönetim gitti, Güneş battı. Bu noktaya gelinmemesi için yazılarımızla, yorumlarımızla, zaman zaman haddimizi de aşarak yol göstermeye çalıştık. Şenol hocanın oynatma ve oynatmama konusunda takıntılı olduğu futbolculara dikkat çektik. Ahmet Başkan'ın her konuda çok ağır kaldığını, Sergen Yalçın imzasından itibaren birçok treni kaçırdığını anlatmaya çalıştık. 40 yıl önce sakalım yoktu, sözüm dinlenmezdi; şimdi ağırmış sakalımız da var ama yine de kimse bu tecrübeye kulak asmadı. Eeee, o zaman şimdi yerden göğe kadar hakkımız değil mi "Demedim mi Haydar, bu Beşiktaş yakar adamı!" demek... (TURGAY DEMİR)

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