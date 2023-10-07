Görev Burak Yılmaz’ın

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in görevi bırakmasının ardından takımın sorumluluğu Burak Yılmaz'a verildi. Pazar günü 16.00'da İstanbulspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Lugano maçı sonrası hazırlıklar başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz'ın yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı" denildi.

DUYGUSAL MESAJ

Burak Yılmaz, görevini bırakan Şenol Güneş için bir veda mesajı yayınladı: "Bu satırları yazmak zor. Bugün Burak Yılmaz buralardaysa emeğiniz büyük hocam. Hem bana hem Beşiktaş'a hem de Türk futboluna çok şey kattınız. Hayatım boyunca yeriniz kalbimin en müstesna yeridir, yolunuz açık olsun hocam. Öğrenciniz Burak Yılmaz."