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Favori Çalımbay

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevinin en büyük adayı belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
Favori Çalımbay

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevinin en büyük adayı belli oldu. Sivasspor ile yaşadığı başarılar, kazandığı kupa ve Avrupa macerasıyla takdir toplayan, bu yaz inandığı bir proje bulamayan Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olmaya en yakın isim durumunda görünüyor. Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Çalımbay, "Şu anda her şey taze. Bana gelen teklif yok. Ancak teklif gelirse her zaman göreve hazırız" ifadelerini kullandı. Teknik direktör adayları arasında adı geçen Sergen Yalçın ise dün konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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