‘Yönetimi savunmuyorum’

Güneş ayrıca "Taraftar tepki göstermekte haklıdır. Transfer olmuş, bitmiştir. Bu oyuncularla iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyordum, olmadı. Yönetimi savunmak gibi bir durum yok, Beşiktaş'ı savundum. Hiçbir mazeret bugünkü skorun 2-0'dan 2-3 olmasının savunmasına yeterli değil. Bütün sebepler konuşulabilir" dedi.
Güneş ayrıca "Taraftar tepki göstermekte haklıdır. Transfer olmuş, bitmiştir. Bu oyuncularla iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyordum, olmadı. Yönetimi savunmak gibi bir durum yok, Beşiktaş'ı savundum. Hiçbir mazeret bugünkü skorun 2-0'dan 2-3 olmasının savunmasına yeterli değil. Bütün sebepler konuşulabilir" dedi.