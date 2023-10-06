Haberler Beşiktaş "Sözümüz yok"

"Sözümüz yok"

“Oyun düşündüğümüz gibi gidiyordu. Kırmızı karttan sonra direnmeye çalıştık. Goller gelince direncimiz kayboldu. Sözün bittiği yerdeyiz... Oyunumuz bu maçı kazanmaya yeterliydi. Özür diliyorum. Çok üzgünüm”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 06:50
"Sözümüz yok"
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, kırmızı kartın hesaplarını bozduğunu söyledi. Usta hoca "Oyun düşündüğümüz gibi gidiyordu. Kırmızı karttan sonra direnmeye çalıştık. Savunmada kaldık. 80'den sonra goller gelince iyice direncimiz kayboldu. İçgüdüsel hareketlerimiz oyunu çevirmeye yetmedi. Sözün bittiği yerdeyiz. Bizim beklemediğimiz bir sonuç çıktı" ifadelerini kullandı. Güneş şöyle devam etti: Taraftar her zaman bize destek oldu. Şartlar ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçı kaybettik! 2 yönlü oyunu iyi taşıdığımızı düşünüyorum ama kırmızı kart sonrası yorgunluk da oldu. Moral değerleri sıfırlanan oyuncular elinden geleni yapmaya çalışsa da yeterli olmadı. Onlara söyleyecek bir şey yok çünkü görevi ben verdim. Bugünkü oyunumuz bu maçı kazanmaya bu oyuncularla yeterliydi. Özür diliyorum. Çok üzgün olduğumu söyleyebilirim.
DİĞER
Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi H Grubu GÜNCEL PUAN DURUMU 2023 || Fenerbahçe puanı kaç, kaçıncı sırada yer alıyor?
AK Parti’de demokrasi şöleni! Türkiye Yüzyılı’nda Başkan Erdoğan'ın A Takımı belli oluyor: Kongre sonrası rota yerel seçimler
F.Bahçe Slovakya'da kazandı! (ÖZET İZLE)
Beşiktaş evinde yıkıldı! (ÖZET İZLE)
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş evinde yıkıldı! (ÖZET İZLE)
Beşiktaş'ta yönetim olağanüstü toplandı
Altın fiyatları canlı kur takibi!
TV8, 5 FREKANS BİLGİLERİ - tv 8,5 CANLI İZLE! Fenerbahçe maçı tv 8,5'ta mı?
6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi? (2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yola devam Yola devam 01:45
Slovakya kralı Slovakya kralı 01:43
İlk suçlu geldi İlk suçlu geldi 01:43
Rakip Milano Rakip Milano 01:41
Bir başkadır Bir başkadır 01:40
Djiku milli takımda Djiku milli takımda 01:39
Daha Eski
3 puanı hak ettik 3 puanı hak ettik 01:38
F.Bahçe Slovakya'da kazandı! (ÖZET İZLE) F.Bahçe Slovakya'da kazandı! (ÖZET İZLE) 01:20
Beşiktaş evinde yıkıldı! (ÖZET İZLE) Beşiktaş evinde yıkıldı! (ÖZET İZLE) 01:20
ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM 01:20
Beşiktaş'ta yönetim olağanüstü toplandı Beşiktaş'ta yönetim olağanüstü toplandı 01:20
İsmail Kartal açıkladı: King'in sakatlığı... İsmail Kartal açıkladı: King'in sakatlığı... 01:20