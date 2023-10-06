Daha ne yapsın!

Beşiktaş'ın lokomotifi, taraftarın sevgilisi Aboubakar, İsviçre ekibi Lugano karşısında gollerini attı, elinden geleni yaptı ancak yeterli olmadı. Bu sezon 'Durdurabilene aşk olsun dedirten' bir performans sergileyen Kamerunlu yıldız, 38. dakikada Ghezzal'ın ortasına uçarak harika bir kafa vuruşu yapıp topu köşeden ağlara yolladı. Usta krampon, 52'de bu kez sol ayağıyla topu yine köşeye gönderdi. Bu sezon Avrupa'da 7, toplamda 10 gol kaydeden Aboubakar, 78'de oyundan çıkarken Beşiktaş 2-0 öndeydi. Abou, Beşiktaş formasıyla Avrupa'da 13 gole ulaştı.