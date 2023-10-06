Beşiktaş'a Masuaku şoku! Sakatlandı

Beşiktaş'ta art arda flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımda alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şenol Güneş istifa etmiş, yönetim ise olağanüstü kongre kararı almıştı. Kartal bir de sakatlık haberiyle sarsıldı. Takımın Kongolu defans oyuncusu Arthur Masuaku'nun sağ arka adalesinden sakatlandığı açıklandı.

Beşiktaş'tan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Lugano ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Arthur Masuaku'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Arthur Masuaku'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.