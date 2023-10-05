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Vincent Aboubakar Beşiktaş'ın Avrupa'daki en golcü yabancısı oldu

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın Lugano'ya 3-2 kaybettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, iki kez fileleri havalandırarak Beşiktaş'ın Avrupa'da en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 23:01 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 23:01
Vincent Aboubakar Beşiktaş'ın Avrupa'daki en golcü yabancısı oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında Lugano'ya 3-2 kaybetti. Siyah-beyazlıların golleri 38 ve 52. dakikada Vincent Aboubakar'dan geldi.

Kamerunlu futbolcu, bu golle birlikte bu sezon 6'sı Konferans Ligi elemeler, 2'si grup mücadeleleri olmak üzere 8 maçta 7 gole ulaştı. 31 yaşındaki futbolcunun, bu kulvarda 2 de asisti bulunuyor.

Aboubakar, ayrıca siyah-beyazlı forma altında Avrupa'da en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanının da sahibi oldu. Avrupa arenasındaki gol sayısını 13 yapan Vincent Aboubakar, 12 gollü Bobo ve Querasma'yı geride bıraktı.

Tecrübeli futbolcu, Süper Lig ve Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonunda çıktığı toplam 15 maçta da 10 gol, 3 asistlik performans ortaya koymuş oldu.

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