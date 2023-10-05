Haberler Beşiktaş Karşılığını vermeliyiz

Karşılığını vermeliyiz

Liverpool’dan ayrılarak Beşiktaş’a gelen Chamberlain, “Oyuncular olarak hırsımızı sahaya yansıtarak bunun karşılığını vermemiz gerekiyor” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 06:50
Karşılığını vermeliyiz
Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'le ilgili olarak, "Onunla yeni bir başlangıç yapabildiğim için çok mutluyum. Farklı fikirleri var ve bu fikirleri daha önce beraber çalıştığım teknik direktörlerde de görmüştüm. Dil farklılığı beni korkutmuştu ama aslında onun benden ve takımdan ne istediğini anlamak hiç de zor değil. Bir bakıma gelişmeye devam ettiğimi ve beni buraya getirdiği için bana olan inancının karşılığını verebileceğimi görmek beni heyecanlandırıyor. Bizden ne istediği ve bunun için ne anlama geldiğini çok net ifade ediyor. Oyuncular olarak hırsımızı sahaya yansıtarak bunun karşılığını vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
DİĞER
FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Spartak Trnava-Fenerbahçe Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Atılan adımlar yabancının Türkiye algısını pozitife çevirdi: Yurt dışından yatırım talebi yağıyor!
F.Bahçe'nin yıldızı ameliyat oldu!
Kanarya'nın 15. kurbanı Trnava! İşte İsmail Kartal'ın 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal Lugano sınavında
Aboubakar alarmı! Afrika Kupası'nda...
EPİLEPSİ NEDİR? | Epilesi öldürür mü, bulaşıcı mı, neden olur? Belirtileri nedir tedavisi var mı?
GREEN CARD BAŞVURU EKRANI 2023 | Green Card başvurusu nasıl yapılır?
GREEN CARD BAŞVURU ÜCRETLİ Mİ?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig’de Bashiru rüzgarı Süper Lig’de Bashiru rüzgarı 01:47
Hedef Avrupa Hedef Avrupa 01:45
Hırvatistan biletleri satışta Hırvatistan biletleri satışta 01:43
Bitirim ikili gol peşinde Bitirim ikili gol peşinde 01:38
İsviçre takımıyla 2. randevu İsviçre takımıyla 2. randevu 01:36
David Fuxman yönetecek David Fuxman yönetecek 01:33
Daha Eski
Ateşli taraftarı dikkat çekiyor Ateşli taraftarı dikkat çekiyor 01:31
Bailly: Bu kadar gol yememeliyiz Bailly: Bu kadar gol yememeliyiz 01:28
Eski sisteme dönüyor Eski sisteme dönüyor 01:18
Kazanmamız şart Kazanmamız şart 01:06
Aboubakar alarmı! Afrika Kupası'nda... Aboubakar alarmı! Afrika Kupası'nda... 00:58
F.Bahçe'nin yıldızı ameliyat oldu! F.Bahçe'nin yıldızı ameliyat oldu! 00:48