Karşılığını vermeliyiz

Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'le ilgili olarak, "Onunla yeni bir başlangıç yapabildiğim için çok mutluyum. Farklı fikirleri var ve bu fikirleri daha önce beraber çalıştığım teknik direktörlerde de görmüştüm. Dil farklılığı beni korkutmuştu ama aslında onun benden ve takımdan ne istediğini anlamak hiç de zor değil. Bir bakıma gelişmeye devam ettiğimi ve beni buraya getirdiği için bana olan inancının karşılığını verebileceğimi görmek beni heyecanlandırıyor. Bizden ne istediği ve bunun için ne anlama geldiğini çok net ifade ediyor. Oyuncular olarak hırsımızı sahaya yansıtarak bunun karşılığını vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.