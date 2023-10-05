Büyükekşi Beşiktaş maçının ilk yarısında stattan ayrıldı!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş - Lugano maçını Tüpraş Stadyumu'nda izledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile birlikte siyah beyazlı takımı desteklemek için tribünde yerini alan Mehmet Büyükekşi ilk yarı bitiminde stattan ayrıldı.

TFF kaynaklarından gelen bilgiye göre ayrılık gerekçesi olarak, Mehmet Büyükekşi'nin Gaziantep'e uçak yolculuğu olduğu bilgisi verildi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINDAN TEPKİ

Mücadelenin ilk yarısında siyah beyazlı taraftarlardan Mehmet Büyükekşi'ye yönelik tepki tezahüratları yapılmıştı.