BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş: Sözün bittiği yerdeyiz!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında evinde Lugano'yu ağırladı. Siyah-beyazlılar, 2-0 öne geçtiği maçta rakibine 3-2 mağlup oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Sözün bittiği yerdeyiz. Oyun düşündüğümüz gibi gidiyordu. Kırmızı karttan sonra direnmeye çalıştık. Savunmada kaldık. 80'den sonra goller gelince iyice direncimiz kayboldu.İçgüdüsel hareketlerimiz oyunu çevirmeye yetmedi. Sözün bittiği yerdeyiz. Bizim beklemediğimiz bir sonuç çıktı.

Bugün 2 yönlü oyunu iyi taşıdığımızı düşünüyorum ama kırmızı kart sonrası yorgunluk da oldu. Golden sonra direncimiz kırıldı. Moral değerleri sıfırlanan oyuncular elinden geleni yapmaya çalışsa da yeterli olmadı. Onlara söyleyecek bir şey yok çünkü görevi ben verdim. Yönetim için de aynı şey söyleyebiliriz. Bugünkü oyunumuz bu maçı kazanmaya bu oyuncularla yeterliydi. Özür diliyorum. Çok üzgün olduğumu söyleyebilirim.

Taraftar her zaman bize destek oldu. Şartlar ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçı kaybettik!

Ben yönetimi değil Beşiktaş'ı savunmaya çalışıyorum.

Benim öyle bir sorunum yok. Oyuncuların da olduğunu sanmıyorum. Oyun olarak 80 dakika oynayıp 2-0 öndeyken, bunu aramam. Eksiklerimi, tercihlerimiz var. Buna bağlı sıkıntılarımız olabilir. Hazırlık dönemi geçiren oyuncular var. Daha sonradan gelen oyuncuların fiziksel dalgalanmaları var. Yetenekleri var ama... Ghezzal çok iyiydi ama 10 kişi kalınca çıkarmak zorunda kaldık. Değişiklik yapmak zorunda kaldık. Rakip geliyordu sürekli. Bunu bir sorunla eşleştirmeyi doğru bulmuyorum. Geçen sene daha dinamiktik. Bu sene son bölümde kaybettiğimiz maçlarda travma yaşadığımızı söylüyoruz. Bunun çıkışı alacağımız sonuçlardan geçeceğini düşünüyordum. Ama orada oyuncular da zaman zaman kendilerini yalnız hissediyor olabilirler. Toparlanmak için her türlü desteği vermek gerekiyor.