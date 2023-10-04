Yeniden Yazıcı

Beşiktaş ara transferde ilk iş olarak 10 numara takviyesi yapmayı planlıyor. Siyah- beyazlılar, Chamberlain ve Bakhtiyor'un yanı sıra Ghezzal ve Rashica'nın da bu bölgenin ideal oyuncuları olmaması nedeniyle mutlaka bir 10 numara transferi gerçekleştirmek istiyor. Siyah-beyazlıların, Avrupa'da top koşturan bir 10 numara için şimdiden arayışlara başladığı aktarılırken en kuvvetli adayın Yusuf Yazıcı olduğu belirtildi. Sezon başı transferinde de Beşiktaş'ın gündemini uzun süre meşgul eden 26 yaşındaki futbolcu için bir kez daha girişim yapılabileceği kaydedildi.

YERLİ OLMASI EN BÜYÜK AVANTAJI

Fransız temsilcisi Lille ile olan sözleşmesinde son sezonuna girecek olan Yusuf'u uygun bir rakama kadroya katmak için şimdiden detaylı bir çalışmaya başlanacağı gelen haberler arasında. Hocası Şenol Güneş ve abisi olarak gördüğü Burak Yılmaz faktörü nedeniyle Yusuf'un da Beşiktaş'a sıcak bakacağı görüşü kulislerde konuşuluyor. Piyasa değeri 9 milyon euro olan 10 numara, geçen sezonun devre arasını da Trabsonspor'da kiralık olarak geçirmişti. 1.84 boyundaki futbolcunun olası transferi, yerli statüsünde olması da Beşiktaş'ın işine yarayacak diğer özelliği olacak.

Lille'de bir lig bir süper kupa şampiyonluğu yaşayan Yusuf Yazıcı, kariyerinde çıktığı toplam 234 resmi karşılaşmada 54 gol, 35 asist üretti. Türk milli takım formasını da 39 kez terleten tecrübeli krampon, 2 gol kaydetti. Kariyerinde 2 kez kırmızı kart gördü.