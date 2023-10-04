Haberler Beşiktaş Yeniden Yazıcı

Yeniden Yazıcı

Sezon başında uzun süre gündemde kalan Yusuf Yazıcı için Lille’e yapılacak teklif üzerine şimdiden çalışmalar başladı. Beşiktaş, 26 yaşındaki yıldızı ikna etmek için de hocası Şenol Güneş ve ağabeyi Burak Yılmaz kozlarını oynayacak...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
Yeniden Yazıcı

Beşiktaş ara transferde ilk iş olarak 10 numara takviyesi yapmayı planlıyor. Siyah- beyazlılar, Chamberlain ve Bakhtiyor'un yanı sıra Ghezzal ve Rashica'nın da bu bölgenin ideal oyuncuları olmaması nedeniyle mutlaka bir 10 numara transferi gerçekleştirmek istiyor. Siyah-beyazlıların, Avrupa'da top koşturan bir 10 numara için şimdiden arayışlara başladığı aktarılırken en kuvvetli adayın Yusuf Yazıcı olduğu belirtildi. Sezon başı transferinde de Beşiktaş'ın gündemini uzun süre meşgul eden 26 yaşındaki futbolcu için bir kez daha girişim yapılabileceği kaydedildi.

YERLİ OLMASI EN BÜYÜK AVANTAJI

Fransız temsilcisi Lille ile olan sözleşmesinde son sezonuna girecek olan Yusuf'u uygun bir rakama kadroya katmak için şimdiden detaylı bir çalışmaya başlanacağı gelen haberler arasında. Hocası Şenol Güneş ve abisi olarak gördüğü Burak Yılmaz faktörü nedeniyle Yusuf'un da Beşiktaş'a sıcak bakacağı görüşü kulislerde konuşuluyor. Piyasa değeri 9 milyon euro olan 10 numara, geçen sezonun devre arasını da Trabsonspor'da kiralık olarak geçirmişti. 1.84 boyundaki futbolcunun olası transferi, yerli statüsünde olması da Beşiktaş'ın işine yarayacak diğer özelliği olacak.

Lille'de bir lig bir süper kupa şampiyonluğu yaşayan Yusuf Yazıcı, kariyerinde çıktığı toplam 234 resmi karşılaşmada 54 gol, 35 asist üretti. Türk milli takım formasını da 39 kez terleten tecrübeli krampon, 2 gol kaydetti. Kariyerinde 2 kez kırmızı kart gördü.

DİĞER
Hırvatistan-Türkiye maç biletleri satışa çıktı mı? EURO 2024 Hırvatistan-Türkiye maçı bilet fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkacak?
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ankara'daki saldırıda ikinci teröristin de kimliği belli oldu
Maç sonu olay sözler! "Adeta komaya girdi"
G.Saray'ın yıldızına İspanyol kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta yeniden Yusuf Yazıcı gündemde!
Aboubakar Kartal'ı uçuruyor!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Kelebek (lupus) hastalığı nedir?
TV 8,5 CANLI İZLE
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa’nın Okan’ı Avrupa’nın Okan’ı 06:31
Zafer gösterisi Zafer gösterisi 06:31
Esas duruşa geç Erik Ten Hag! Esas duruşa geç Erik Ten Hag! 06:30
Son imparator Okan Buruk Son imparator Okan Buruk 06:28
İşte tecrübe işte Mertens İşte tecrübe işte Mertens 06:24
Old Trafford'da sihrini sergiledi Old Trafford'da sihrini sergiledi 06:23
Daha Eski
Hayati dokunuş Hayati dokunuş 06:21
Susturucu Zaha Susturucu Zaha 06:18
Tete için şok iddia Tete için şok iddia 06:16
"Biraz kötü biraz iyiyim" "Biraz kötü biraz iyiyim" 06:14
Rüya gibi bir gece Rüya gibi bir gece 06:12
Drogba G.Saray’ı unutamadı Drogba G.Saray’ı unutamadı 03:30