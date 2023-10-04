Beşiktaş'ta yeniden Yusuf Yazıcı gündemde! Burak Yılmaz ve Şenol Güneş...

Beşiktaş ara transferde ilk iş olarak 10 numara takviyesi yapmayı planlıyor. Siyah- beyazlılar, Chamberlain ve Bakhtiyor'un yanı sıra Ghezzal ve Rashica'nın da bu bölgenin ideal oyuncuları olmaması nedeniyle mutlaka bir 10 numara transferi gerçekleştirmek istiyor.
Beşiktaş ara transferde ilk iş olarak 10 numara takviyesi yapmayı planlıyor. Siyah- beyazlılar, Chamberlain ve Bakhtiyor'un yanı sıra Ghezzal ve Rashica'nın da bu bölgenin ideal oyuncuları olmaması nedeniyle mutlaka bir 10 numara transferi gerçekleştirmek istiyor.
Siyah-beyazlıların, Avrupa'da top koşturan bir 10 numara için şimdiden arayışlara başladığı aktarılırken en kuvvetli adayın Yusuf Yazıcı olduğu belirtildi. Sezon başı transferinde de Beşiktaş'ın gündemini uzun süre meşgul eden 26 yaşındaki futbolcu için bir kez daha girişim yapılabileceği kaydedildi.
YERLİ OLMASI EN BÜYÜK AVANTAJI
Fransız temsilcisi Lille ile olan sözleşmesinde son sezonuna girecek olan Yusuf'u uygun bir rakama kadroya katmak için şimdiden detaylı bir çalışmaya başlanacağı gelen haberler arasında.