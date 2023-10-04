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Beşiktaş'ta yeniden Yusuf Yazıcı gündemde! Burak Yılmaz ve Şenol Güneş...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta gündem Yusuf Yazıcı'ya yeniden çevrildi. Bu transfer için Burak Yılmaz ve Şenol Güneş'in bizzat oyuncuyla görüşeceği iddia edildi. İşte transfere dair son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ta yeniden Yusuf Yazıcı gündemde! Burak Yılmaz ve Şenol Güneş...

Beşiktaş ara transferde ilk iş olarak 10 numara takviyesi yapmayı planlıyor. Siyah- beyazlılar, Chamberlain ve Bakhtiyor'un yanı sıra Ghezzal ve Rashica'nın da bu bölgenin ideal oyuncuları olmaması nedeniyle mutlaka bir 10 numara transferi gerçekleştirmek istiyor.

Beşiktaş'ta yeniden Yusuf Yazıcı gündemde! Burak Yılmaz ve Şenol Güneş...

Siyah-beyazlıların, Avrupa'da top koşturan bir 10 numara için şimdiden arayışlara başladığı aktarılırken en kuvvetli adayın Yusuf Yazıcı olduğu belirtildi. Sezon başı transferinde de Beşiktaş'ın gündemini uzun süre meşgul eden 26 yaşındaki futbolcu için bir kez daha girişim yapılabileceği kaydedildi.

Beşiktaş'ta yeniden Yusuf Yazıcı gündemde! Burak Yılmaz ve Şenol Güneş...

YERLİ OLMASI EN BÜYÜK AVANTAJI

Fransız temsilcisi Lille ile olan sözleşmesinde son sezonuna girecek olan Yusuf'u uygun bir rakama kadroya katmak için şimdiden detaylı bir çalışmaya başlanacağı gelen haberler arasında.

Beşiktaş'ta yeniden Yusuf Yazıcı gündemde! Burak Yılmaz ve Şenol Güneş...

Hocası Şenol Güneş ve abisi olarak gördüğü Burak Yılmaz faktörü nedeniyle Yusuf'un da Beşiktaş'a sıcak bakacağı görüşü kulislerde konuşuluyor.

Beşiktaş'ta yeniden Yusuf Yazıcı gündemde! Burak Yılmaz ve Şenol Güneş...

Piyasa değeri 9 milyon euro olan 10 numara, geçen sezonun devre arasını da Trabsonspor'da kiralık olarak geçirmişti. 1.84 boyundaki futbolcunun olası transferi, yerli statüsünde olması da Beşiktaş'ın işine yarayacak diğer özelliği olacak.

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