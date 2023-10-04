Beşiktaş'ta yeniden Yusuf Yazıcı gündemde! Burak Yılmaz ve Şenol Güneş...

Siyah-beyazlıların, Avrupa'da top koşturan bir 10 numara için şimdiden arayışlara başladığı aktarılırken en kuvvetli adayın Yusuf Yazıcı olduğu belirtildi. Sezon başı transferinde de Beşiktaş'ın gündemini uzun süre meşgul eden 26 yaşındaki futbolcu için bir kez daha girişim yapılabileceği kaydedildi.



