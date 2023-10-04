Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Lugano maçı öncesi açıklamalarda bulundu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Eric Bailly UEFA Konferans Ligi'nde karşı karşıya gelecekleri Lugano maçı öncesi açıklamarda bulundu.

İşte Şenol Güneş ve Eric Bailly'nin açıklamaları.

İŞTE ERIC BAILLY'NİN AÇIKLAMALARI

"ÇOK GOL YEDİĞİMİZİN FARKINDAYIZ"

Çok gol yediğimizin farkındayız. Son maçta gol yemedik, ben yoktum ama oynayan arkadaşlarımız dikkatli davrandılar. Hocamızı dinlememiz gerekiyor. Fiziksel anlamda kendimi iyi hissediyorum. Bana burada çok iyi bakıyorlar."

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI

"GEDSON'UN SAKATLIĞI BİLEĞİNDE OLDU"

"Ante Rebic de herhangi bir sorun yok. Gedson'un daha önce omzunda sorun vardı. Bu sakatlığı bileğinde oldu. Bir süre olmayacak. Gedson Fernandes iyileşmişti ama idmanın son bölümünde bileği döndü. Yarın o olmayacak, pazar günü de olmayacak."

"TARAFTARA COŞKULU TAKIM GÖSTERMELİYİZ"

Zaman zaman camianın psikolojik direncinin kırıldığını hissediyorum. Adana Demir ve Trabzon maçlarında çok gol yediğimiz doğru. Taraftarın beklediği coşkulu takımı göstermek zorundayız. Yarın da böyle bir beklentim var.

"DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ"

Yarın daha güçlü, daha mutlu olmak istiyorsak daha fazla çalışacağız. Bunu da hep beraber yapacağız.

"EZİLDİĞİMİZ TEK MAÇ BRUGGE MAÇIYDI"

Oyun içindeki bazı başarı ve başarısızlıklar sizi oyun olarak etkileyebilir. Ezildiğimiz tek maç Brugge maçıydı.

"MERT GÜNOK OYNAYAMAYACAK"

Mert Günok da önümüzdeki iki maçta bizimle olmayacak. Ayağında bir güçsüzlük var, ön adale grubunda

"ONANA'YI HENÜZ KULLANAMADIK"

Onana'yı henüz kullanamadık. Bir adaptasyon ve algılama sıkıntılarımız oldu. Defansif olarak çok koşabilen bir isim. Chamberlain kariyer olarak çok üst seviye, fiziksel olarak hazır olduğunda büyük katkı vereceğini düşünüyorum. Yarın ondan bu anlamda beklentilerimiz olacak.

"TRANSFER DÖNEMİ BİTMİŞ ARTIK KONUŞMANIN BİR ANLAMI YOK"

Transfer dönemi bitmiş, artık konuşmanın bir anlamı yok. Transfer dönemi yeniden başladığında eksiklerimiz varsa oturur, konuşuruz. Hücumda birçok varyasyonu sağlayabilecek oyuncumuz var; Rebic, Rashica, Ghezzal gibi. Performans olarak onları hazırlayacağız.

"ÇOĞALDIKÇA KÖTÜYE GİTME DURUMU OLDU"

Biz kazanabileceğimiz maçları alsaydık bunlar hiç konuşulmayacaktı. Pendik maçı ile Trabzon maçı arasında sırıtan bir tarafımız yoktu ki o dönem kadro olarak eksik olduğumuz bir dönem. Çoğaldıkça kötüye gitme durumu oldu.

"ONANA BİR DALGALANMA GEÇİRDİ"

Onana bir dalgalanma geçirdi. Oyun esnasında pozisyon alışlarında ve topu kullanışlarında bir eksiklik gördük. Yok olacak bir oyuncu değil asla. Orada benim oynattığım bir oyuncu da var zaten. Amir çok iyi oynuyor. Aynı oyuncular değiller. Onana şu anda oynama açısından geride diyebiliriz.

"GÖKHAN İNLER SPORTİF DİREKTÖR OLARAK DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ BİR İSİM"

Gökhan İnler sportif direktör olarak düşündüğümüz bir isim. Teknik olarak Burak Yılmaz, sportif olarak Gökhan İnler bizim için yararlı olabileceğini düşündüğümüz isimler.