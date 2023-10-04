BEŞİKTAŞ MAÇI hangi kanalda? - Beşiktaş Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Lugano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş ile Lugano karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Lugano maçı 5 Ekim Perşembe günü TSİ 19:45'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.

GRUPTA İLK HAFTA BERABERE KALDILAR

Karşı karşıya gelecek iki ekip bu sezonki Avrupa maceralarına beraberlikle başladı. Beşiktaş, D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Lugano'nun Norveç ekibi Bodo Glimt'i konuk ettiği mücadele golsüz sona erdi.

MERT GÜNOK OYNAMAYACAK

Beşiktaş'ın, Lugano karşısına kaleci Mert Günok'tan yoksun çıkması bekleniyor. Adana Demirspor maçında sakatlanarak yerini Ersin Destanoğlu'na bırakan tecrübeli kaleci, sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile oynanan karşılaşmada da görev yapamamıştı. Teknik direktör Şenol Güneş de Konyaspor maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında Mert'in Lugano maçında görev alamayacağını belirtmişti. Mert'in yanı sıra sakatlıkları nedeniyle Kayserispor, Adana Demirspor ve Konyaspor karşılaşmalarında görev alamayan Gedson Fernandes ile son 2 müsabakada forma giyemeyen Ante Rebic'in durumu belirsizliğini koruyor. Takımla çalışmaların bir kısmına katılan iki oyuncunun Lugano karşısında görev alıp almayacağı yapılacak son antrenmandan sonra belli olacak.