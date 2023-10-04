Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ MAÇI hangi kanalda? - Beşiktaş Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ MAÇI hangi kanalda? - Beşiktaş Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Beşiktaş Park Stadyumu'nda Lugano'yu ağırlayacak. Club Brugge ile berabere kalan Beşiktaş, Lugano'yu yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 15:50
BEŞİKTAŞ MAÇI hangi kanalda? - Beşiktaş Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Lugano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş ile Lugano karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Lugano maçı 5 Ekim Perşembe günü TSİ 19:45'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.

GRUPTA İLK HAFTA BERABERE KALDILAR

Karşı karşıya gelecek iki ekip bu sezonki Avrupa maceralarına beraberlikle başladı. Beşiktaş, D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Lugano'nun Norveç ekibi Bodo Glimt'i konuk ettiği mücadele golsüz sona erdi.

MERT GÜNOK OYNAMAYACAK

Beşiktaş'ın, Lugano karşısına kaleci Mert Günok'tan yoksun çıkması bekleniyor. Adana Demirspor maçında sakatlanarak yerini Ersin Destanoğlu'na bırakan tecrübeli kaleci, sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile oynanan karşılaşmada da görev yapamamıştı. Teknik direktör Şenol Güneş de Konyaspor maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında Mert'in Lugano maçında görev alamayacağını belirtmişti. Mert'in yanı sıra sakatlıkları nedeniyle Kayserispor, Adana Demirspor ve Konyaspor karşılaşmalarında görev alamayan Gedson Fernandes ile son 2 müsabakada forma giyemeyen Ante Rebic'in durumu belirsizliğini koruyor. Takımla çalışmaların bir kısmına katılan iki oyuncunun Lugano karşısında görev alıp almayacağı yapılacak son antrenmandan sonra belli olacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Songül Karlı'dan siyah daracık elbisesi ile iddialı poz! "Kalça estetiği boşa gitmesin"
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcılarından PKK/KCK'lı Nabo Kele Hayri Suriye'de öldürüldü
G.Saray maçı sonrası kriz! Soruşturma...
İşte G.Saray'ın yeni gözdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Güneş'ten tam not aldı! Forma bekliyor
İşte Güneş'in Djiku yerine Amartey tercihinin nedeni!
BALLI MAHMUDİYE TARİFİ
Şişli'de sular ne zaman gelecek? (4 Ekim)
Maltepe'de sular ne zaman gelecek? (4 Ekim)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray maçı sonrası kriz! Soruşturma... G.Saray maçı sonrası kriz! Soruşturma... 15:31
Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman? Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman? 15:30
Icardi ile ilgili şok gerçeği açıkladı! Emeklilik... Icardi ile ilgili şok gerçeği açıkladı! Emeklilik... 15:29
Filenin Efeleri Japonya'ya mağlup oldu! Filenin Efeleri Japonya'ya mağlup oldu! 15:19
FENERBAHÇE MAÇI hangi kanalda? FENERBAHÇE MAÇI hangi kanalda? 15:07
Fırtına'ya 3 isimden müjdeli haber! Fırtına'ya 3 isimden müjdeli haber! 14:57
Daha Eski
Porto - Barcelona maçı ne zaman? Porto - Barcelona maçı ne zaman? 14:33
Antwerp - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Antwerp - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? 14:29
Kızılyıldız - Young Boys maçı ne zaman? Kızılyıldız - Young Boys maçı ne zaman? 14:21
Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte F.Bahçe'nin S. Trnava 11'i Kartal'dan 7 değişiklik birden! İşte F.Bahçe'nin S. Trnava 11'i 14:14
RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman? RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman? 14:12
Newcastle United - PSG maçı ne zaman? Newcastle United - PSG maçı ne zaman? 14:05