BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten geçer not aldı! Forma bekliyor

Milliyet'te yer alan habere göre teknik direktör Şenol Güneş'in de golcü oyuncuyu çok beğendiği ve önümüzdeki maçlarda mümkün olduğu kadar şans vermek istediği ifade edildi. Güneş'in Semih'i hem santrfor pozisyonunda hem de kanatlarda kullanmanın hazırlıklarını yaptığı öğrenildi.