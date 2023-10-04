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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten geçer not aldı! Forma bekliyor

Son dakika Beşiktaş haberleri... Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano ile karşılaşacak Beşiktaş'ta hazırlıklar sürerken antrenmanlardaki performansıyla teknik direktör Şenol Güneş'ten tam not alan genç yıldız, tecrübeli çalıştırıcıdan forma bekliyor. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 11:57
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten geçer not aldı! Forma bekliyor

Kartal'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy teknik heyetten görev bekliyor. Siyah-beyazlı kulübün akademi takımından yetişen 18 yaşındaki Semih sezona hızlı bir başlangıç yaparken, KF Tirana maçında attığı şık golle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten geçer not aldı! Forma bekliyor

Yaşadığı şanssız sakatlık yüzünden bir süre takımdan uzak kalan Semih tamamen iyileşti ve hazır duruma geldi. Trendyol Süper Lig'deki son üç maçta kadroda bulunan Semih Kılıçsoy, tıpkı orta sahada görev yapan Demir Ege Tıknaz gibi zaman zaman görev almak ve takıma katkı sağlamak istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten geçer not aldı! Forma bekliyor

Milliyet'te yer alan habere göre teknik direktör Şenol Güneş'in de golcü oyuncuyu çok beğendiği ve önümüzdeki maçlarda mümkün olduğu kadar şans vermek istediği ifade edildi. Güneş'in Semih'i hem santrfor pozisyonunda hem de kanatlarda kullanmanın hazırlıklarını yaptığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten geçer not aldı! Forma bekliyor

Bu arada Avrupa'dan bazı kulüplerin Semih Kılıçsoy'u yakından takip ettikleri belirtildi. Yetenekli futbolcunun, KF Tirana maçında attığı güzel golle Avrupalı kulüplerin radarına girdiği kaydedildi. Bu kulüplerin gelişimini sürdürmesi ve daha fazla şans bulması halinde Semih Kılıçsoy için girişimde bulunacakları vurgulandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten geçer not aldı! Forma bekliyor

Semih'in tıpkı 5.4 milyon euro karşılığında Fransız ekibi Rennes'e transfer olan 21 yaşındaki milli golcü Bertuğ Yıldırım gibi sezon sonu cazip bir bonservis bedeli karşılığında yurt dışına gidebileceği de aktarıldı.

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