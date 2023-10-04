BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in Djiku yerine Amartey tercihinin nedeni belli oldu

Takvim'de yer alan habere göreGüneş'in, Djiku'yu pas yüzdesi düşük, topla az oynayan klasik stoper olduğu için reddettiği, Daniel Amartey'i ise pas yüzdesi daha yüksek oyun kurma özelliği daha fazla olduğu için istediği öne sürüldü.