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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in Djiku yerine Amartey tercihinin nedeni belli oldu

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in, transfer döneminde gündeme gelen Djiku ve Amartey ikilisinden Ganalı yıldızı tercih etme sebebi netleşti. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 10:45
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in Djiku yerine Amartey tercihinin nedeni belli oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, stoper transferi için Alexander Djiku ve Daniel Amartey isimleri arasından küme düşmesine rağmen Leicester'ın Ganalı stoperi Amartey'i tercih etmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in Djiku yerine Amartey tercihinin nedeni belli oldu

Tecrübeli teknik direktörün Fenerbahçe'ye giden Alexander Djiku'yu tercih etmeme nedeni belli oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in Djiku yerine Amartey tercihinin nedeni belli oldu

Takvim'de yer alan habere göreGüneş'in, Djiku'yu pas yüzdesi düşük, topla az oynayan klasik stoper olduğu için reddettiği, Daniel Amartey'i ise pas yüzdesi daha yüksek oyun kurma özelliği daha fazla olduğu için istediği öne sürüldü.

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