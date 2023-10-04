BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in Djiku yerine Amartey tercihinin nedeni belli oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, stoper transferi için Alexander Djiku ve Daniel Amartey isimleri arasından küme düşmesine rağmen Leicester'ın Ganalı stoperi Amartey'i tercih etmişti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, stoper transferi için Alexander Djiku ve Daniel Amartey isimleri arasından küme düşmesine rağmen Leicester'ın Ganalı stoperi Amartey'i tercih etmişti.
Tecrübeli teknik direktörün Fenerbahçe'ye giden Alexander Djiku'yu tercih etmeme nedeni belli oldu.
Takvim'de yer alan habere göreGüneş'in, Djiku'yu pas yüzdesi düşük, topla az oynayan klasik stoper olduğu için reddettiği, Daniel Amartey'i ise pas yüzdesi daha yüksek oyun kurma özelliği daha fazla olduğu için istediği öne sürüldü.
Djiku, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 12 maça çıkarken 1 gole imzasını attı.
Daniel Amartey ise Beşiktaş'la çıktığı 8 karşılaşmada 1 gol kaydetti.