Akıllar derbide

Konya'dan galibiyetle dönen Beşiktaş'ta gözler perşembe günü İsviçre ekibi Lugano ile oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ve İstanbulspor'la pazar günü yapılacak lig karşılaşmasına çevrildi. Siyah-beyazlı takım kendi sahasında oynayacağı bu maçları kazanarak milli araya 3'te 3 yaparak girmeyi planlıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş tüm hesaplarını 3'te 3 için yapıyor. Kartal milli aradan hemen sonra çok kritik bir derbiye çıkacak. 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak siyah-beyazlılar dev derbiyi sezonun dönüm noktası olarak görüyor. Beşiktaş derbiyi kazanması halinde sezona adeta yeniden başlayacak. Olası mağlubiyet ise siyahbeyazlı takımın zirve yarışındaki işini bir hayli zorlaştıracak.