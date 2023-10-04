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Akıllar derbide

Lugano ve İstanbulspor maçlarını da kazanıp milli araya 3’te 3 yaparak girmek isteyen Kartal için en kritik viraj 21 Ekim’deki G.Saray derbisi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
Akıllar derbide

Konya'dan galibiyetle dönen Beşiktaş'ta gözler perşembe günü İsviçre ekibi Lugano ile oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ve İstanbulspor'la pazar günü yapılacak lig karşılaşmasına çevrildi. Siyah-beyazlı takım kendi sahasında oynayacağı bu maçları kazanarak milli araya 3'te 3 yaparak girmeyi planlıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş tüm hesaplarını 3'te 3 için yapıyor. Kartal milli aradan hemen sonra çok kritik bir derbiye çıkacak. 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak siyah-beyazlılar dev derbiyi sezonun dönüm noktası olarak görüyor. Beşiktaş derbiyi kazanması halinde sezona adeta yeniden başlayacak. Olası mağlubiyet ise siyahbeyazlı takımın zirve yarışındaki işini bir hayli zorlaştıracak.

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