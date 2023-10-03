En iyisi Rashica

Beşiktaş'ta yeni transferlerin takıma yaptığı katkıların az olması eleştirilere neden olurken, teknik direktör Şenol Güneş de Konyaspor maçının ardından bu konuyla ilgili, "Bütün oyuncularımız hazır değil.
Beşiktaş'ta yeni transferlerin takıma yaptığı katkıların az olması eleştirilere neden olurken, teknik direktör Şenol Güneş de Konyaspor maçının ardından bu konuyla ilgili, "Bütün oyuncularımız hazır değil. Bunlar eleştirecek elbette, biz de onları değerlendiriyoruz" açıklamasını yapmıştı. Beşiktaş'a bu sezon dahil olan oyuncular arasında en çok katkı veren G.Saray'la girilen yarışta ezeli rakibin elinden alınan Milot Rashica oldu. 27 yaşındaki Kosovalı oyuncu bu sezon görev yaptığı 9 resmi maçta 448 dakika sahada kalırken, 2 gol ve 1 asistle toplamda 3 gole direkt katkı veren oyuncu olarak dikkat çekti. Savunma oyuncusu Daniel Amertey 8 maçta 1 gol atarken, Chamberlain de 8 maçta rakip fileleri 1 kez havalandırmayı başardı. 6 maçta şans bulan Onana 1 asist yaparken, Rebic 7 maçta, Bailly de 2 maçta gol ve asist katkısı sağlayamadı.