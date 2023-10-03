D'Ersin'e iyi çalışmış

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, yeniden ilk 11'de forma giymeye başladığı Konyaspor mücadelesindeki performansıyla göz doldurdu. Tecrübeli kaleci Mert Günok'un Adana Demirspor maçında sakatlanmasının ardından oyuna giren Ersin, Konyaspor karşılaşmasında kalesini gole kapatırken güven tazeledi. 2020-21 sezonunda henüz 20 yaşındayken Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan Ersin, maçında kalesine gelen 3 tehlikeli atakta yeşil-beyazlılara gol izni vermedi. 22 yaşındaki kaleci, UEFA Konferans Ligi'nde perşembe günü Tüpraş Stadı'nda Lugano'yla oynanacak maçta da Beşiktaş'ın kalesini koruyacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in de genç eldivenle konuşarak ona güvendiğini söylediği öğrenildi. Ersin yakaladığı bu fırsatı iyi değerlendirip ilk 11'in değişmezi olmak istiyor.

DALYA DİYECEK

GENÇ file bekçisi Ersin Destanoğlu, perşembe günü oynanacak Lugano karşılaşmasında forma giymesi durumunda A takımda 100. resmi maçına çıkacak. Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde şampiyonluğun geldiği sezon başarılı bir performans gösteren 1.95 boyundaki kaleci, geçen sezon toplamda 11 resmi