Haberler Beşiktaş 4-4-2 sistemi 3 puanı getirdi

4-4-2 sistemi 3 puanı getirdi

Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında kazanarak rahat bir nefes alırken, saha için oyun sistemini de değiştirdi. Beşiktaş, bu sezon Avrupa ve lig dahil olmak üzere 13 karşılaşmaya 4-3-3 dizilişiyle çıkmıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 06:50
4-4-2 sistemi 3 puanı getirdi

Deneyimli teknik adam Güneş defansif disiplini ön planda tutarken, takımını 4-4-2 dizilişi ile sahaya sürdü ve Kartallar üç puanı hanesine yazdırdı.

GALİBİYETLERE DEVAM EDECEĞİZ

Siyah-beyazlıların genç yıldızı Demir Ege Tıknaz, Konyaspor karşısında alınan galibiyetin takıma büyük moral olduğunu ifade etti. Demir Ege, "Deplasmanda kazanmak çok önemliydi. Galibiyet hepimize moral oldu. Rakip on kişi kaldıktan sonra daha iyi oynadık. Galibiyetlere devam etmek istiyoruz. İlk hedefimiz Lugano'yu da devirmek" diye konuştu.

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında karşılaşacağı Lugano maçının biletleri satışa çıktı. Dün sabah 10.00'da satışa sunulan biletlerin fiyatları 500 TL ile 13 bin TL arasında değişiyor. Konya galibiyetiyle moral bulan siyah-beyazlıların, Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta takımlarına yine tam destek vermesi bekleniyor.

COLLEY: KONSANTRE OLMAYA MECBURUZ

Siyah-beyazlıların yeni transferi Omar Colley, takım olarak zor günlerden geçtiklerini itiraf etti. Colley, "Zor zamanlar yaşadık. Konya deplasmanında üç puan almamız çok önemliydi. Bu maçı final gibi gördük ve kazanmak için her şeyimizi verdik. Bu galibiyet bize öz güven oldu. Önemli olan konsantre olabilmek ve bunu sürdürebilmek" ifadelerini kullandı.

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