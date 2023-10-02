Yarışı bırakmayacağız

Kartal'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Konyaspor sınavına yedek kulübesinde başlarken, oyuna sonradan girip farkını yine ortaya koydu. Yıldız kanat oyuncusu 59. dakikada maça dahil olup 63'te Vincent Aboubakar'ın golünde asisti yapan isim oldu. Ghezzal böylece bu sezonki 2. asistini gerçekleştirdi. 31 yaşındaki futbolcu oyunda kaldığı süre boyunca diğer görevlerini de yaptı. Ghezzal, atakları başlatıp arkadaşlarına kritik paslar attı. Siyah beyazlı krampon karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Zor bir deplasmandan 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz. Şansın bizim yanımızda olduğunu da söylemek gerek. 10 kişi kalmaları da işimize yaradı. Kayıplar yaşıyoruz ama bu yarışı asla bırakmayacağız" şeklinde konuştu.