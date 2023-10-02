Haberler Beşiktaş Yarışı bırakmayacağız

Yarışı bırakmayacağız

Yedek başladığı maça sonradan girip bir de asist yapan Ghezzal “Kayıplar yaşıyoruz ama bu yarışı asla bırakmayacağız” dedi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Yarışı bırakmayacağız

Kartal'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Konyaspor sınavına yedek kulübesinde başlarken, oyuna sonradan girip farkını yine ortaya koydu. Yıldız kanat oyuncusu 59. dakikada maça dahil olup 63'te Vincent Aboubakar'ın golünde asisti yapan isim oldu. Ghezzal böylece bu sezonki 2. asistini gerçekleştirdi. 31 yaşındaki futbolcu oyunda kaldığı süre boyunca diğer görevlerini de yaptı. Ghezzal, atakları başlatıp arkadaşlarına kritik paslar attı. Siyah beyazlı krampon karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Zor bir deplasmandan 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz. Şansın bizim yanımızda olduğunu da söylemek gerek. 10 kişi kalmaları da işimize yaradı. Kayıplar yaşıyoruz ama bu yarışı asla bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

DİĞER
Ünlü şarkıcı Linet iki ülke arasında mekik dokuyor! Türkiye ile İsrail arasında elçiyim
CHP'li Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki rüşvet skandalında yeni detaylar! Şifreli konuşmaları ortaya çıktı
Erman Toroğlu'ndan ağır sözler! Bu hakemler...
Buruk raporu yönetime iletti! O yıldızlar için 'Kalsın' dedi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Flaş eleştiri! "Neden ona top atılmıyor?"
Şenol Güneş'ten G.Saray maçına gönderme!
İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar?
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
İZMİR DEPREM SON DAKİKA
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı sözler! "Maçları hakemler yönetmiyor" Çarpıcı sözler! "Maçları hakemler yönetmiyor" 07:36
Atletico Madrid evinde 3 puanı kaptı! Atletico Madrid evinde 3 puanı kaptı! 00:18
Roma kötü gidişata son verdi! Roma kötü gidişata son verdi! 00:18
Roma kötü gidişata son verdi! Roma kötü gidişata son verdi! 00:12
Atletico Madrid evinde 3 puanı kaptı! Atletico Madrid evinde 3 puanı kaptı! 00:09
A.Çakar'dan o karara flaş yorum! A.Çakar'dan o karara flaş yorum! 23:50
Daha Eski
Kayseri, Şehir’e hazır Kayseri, Şehir’e hazır 23:43
Akrepler’in Buksa’sı var Akrepler’in Buksa’sı var 23:40
Aslantepe'de % 90! G.Saray'dan hayran bırakan seri Aslantepe'de % 90! G.Saray'dan hayran bırakan seri 23:39
İştahlı ve coşkuluyuz İştahlı ve coşkuluyuz 23:33
Fred tam bir elmas Fred tam bir elmas 23:29
Aboubakar'ın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu açıkladı Aboubakar'ın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu açıkladı 23:05