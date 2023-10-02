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Selçuklu Kartal'ı

Beşiktaş, Selçuklu diyarı Konya'da yara sardı. Maçta 10 kişi kalan Konya'da önce Uğurcan kendi kalesini vurdu. Aboubakar zaferi perçinleyen golü attı. Ligde zikzak çizen Beşiktaş, Avrupa maçı öncesi moral buldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Selçuklu Kartal'ı

Geçen hafta Adana Demirspor deplasmanında ağır bir yenilgi alan Beşiktaş, yara sarmak için gittiği Konyaspor deplasmanında 3 puanı 2 golle aldı. Pozisyon ve mücadele açısından kısır geçen ilk yarının sonlarında Uğurcan Yazgılı'nın kendi kalesine attığı golle öne geçen Beşiktaş, soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci 45 dakikada baskısını artıran siyah beyazlı takım, 63'te bu kez Aboubakar'ın enfes golüyle farkı 2'ye çıkarmayı başardı. Kalan sürede oyunu rölantiye alıp zafere uzandı.

3. KEZ GOL YEMEDEN BITIRDI

Puanını 13'e yükselten Beşiktaş böylece Süper Lig'de iniş çıkışlı bir grafik sergiledi. Kara Kartallar, ligdeki son 4 maçın 2'sini kazanırken 2'sini kaybetti. Öte yandan Konyaspor ise kötü gidişi devam ettirdi. Yeşil beyazlı takım, son 3 maçının 2'sinden yenilgiyle ayrıldı. Bu arada Beşiktaş bu sezon ligde 3. kez bir maçı gol yemeden tamamladı. Siyah beyazlılar, Karagümrük ve Sivasspor karşılaşmalarında da kalesini kapatmıştı. Beşiktaş dünkü galibiyetle taraftarını bir kez daha sevindirdi, Avrupa maçı öncesi moral kazandı

KARTAL'DAN 25. GALİBİYET

Beşiktaş ile Konyaspor ile 45. kez karşılaştı. İki takım arasında oynanan söz konusu maçların 25'ini siyah beyazlı takım, 6'sını ise Konyaspor kazandı. 14 müsabaka da beraberlikle tamamlandı.

92'DEN BERİ İLK KEZ!

Konyaspor deplasmanında kazanan siyah beyazlı takım, uzun süre sonra bir ilki de gerçekleştirmiş oldu. Kara Kartallar, Süper Lig'de Nisan 1992'den bu yana Konyaspor karşısında ilk kez üst üste iki dış saha galibiyeti almayı başardı.

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