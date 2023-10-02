O açı neden yok?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konya'yı yendikleri için mutlu olduklarını söyledi. Usta hoca "Rakibimize göre daha iyi oynadık. Konyaspor 10 kişi kaldıktan sonra bazı hatalar yaptık. Güzel bir zeminde oynadık. Elimizden geleni yaptık" dedi. Güneş ardından Pendik maçında iptal edilen golleri ile Galatasaray'ın Boey ile bulduğu golü kıyasladı. Şöyle konuştu: "Pendik maçında attığımız golü o üst açıdan göremedik. Galibiyetimiz gitti. Galatasaray maçında o açıdan topun çizgiyi geçip geçmediğini gördük. Bizim maçta niye yoktu?"