Haberler Beşiktaş O açı neden yok?

O açı neden yok?

Güneş: Pendik maçında golümüz iptal edildi. G.Saray maçında o açıdan görüntü yayınlandı. Çifte standart.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
O açı neden yok?
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konya'yı yendikleri için mutlu olduklarını söyledi. Usta hoca "Rakibimize göre daha iyi oynadık. Konyaspor 10 kişi kaldıktan sonra bazı hatalar yaptık. Güzel bir zeminde oynadık. Elimizden geleni yaptık" dedi. Güneş ardından Pendik maçında iptal edilen golleri ile Galatasaray'ın Boey ile bulduğu golü kıyasladı. Şöyle konuştu: "Pendik maçında attığımız golü o üst açıdan göremedik. Galibiyetimiz gitti. Galatasaray maçında o açıdan topun çizgiyi geçip geçmediğini gördük. Bizim maçta niye yoktu?"
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ | Fenerbahçe'nin golü iptal oldu ortalık ayağa kalktı! Erman Toroğlu'dan olay yaratan penaltı yorumu...
CHP'li Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki rüşvet skandalında yeni detaylar! Şifreli konuşmaları ortaya çıktı
Erman Toroğlu'ndan ağır sözler! Bu hakemler...
Buruk raporu yönetime iletti! O yıldızlar için 'Kalsın' dedi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Flaş eleştiri! "Neden ona top atılmıyor?"
Şenol Güneş'ten G.Saray maçına gönderme!
İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar?
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
İZMİR DEPREM SON DAKİKA
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı sözler! "Maçları hakemler yönetmiyor" Çarpıcı sözler! "Maçları hakemler yönetmiyor" 07:36
Atletico Madrid evinde 3 puanı kaptı! Atletico Madrid evinde 3 puanı kaptı! 00:18
Roma kötü gidişata son verdi! Roma kötü gidişata son verdi! 00:18
Roma kötü gidişata son verdi! Roma kötü gidişata son verdi! 00:12
Atletico Madrid evinde 3 puanı kaptı! Atletico Madrid evinde 3 puanı kaptı! 00:09
A.Çakar'dan o karara flaş yorum! A.Çakar'dan o karara flaş yorum! 23:50
Daha Eski
Kayseri, Şehir’e hazır Kayseri, Şehir’e hazır 23:43
Akrepler’in Buksa’sı var Akrepler’in Buksa’sı var 23:40
Aslantepe'de % 90! G.Saray'dan hayran bırakan seri Aslantepe'de % 90! G.Saray'dan hayran bırakan seri 23:39
İştahlı ve coşkuluyuz İştahlı ve coşkuluyuz 23:33
Fred tam bir elmas Fred tam bir elmas 23:29
Aboubakar'ın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu açıkladı Aboubakar'ın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu açıkladı 23:05