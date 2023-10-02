Aboubakar çok klas

Vincent Aboubakar sadece kendisinin atabileceği golleri sıralamaya devam ediyor. 'Normal golü olmayan adam' olarak bilinen Kamerunlu yıldız, Konyaspor deplasmanında yine olağanüstü bir şekilde fileleri havalandırdı. 63. dakikada atağı geliştiren Abou, topla ceza alanı içinde bir kez daha buluştu. İki savunmacıyı akıl dolu ayak hareketleriyle yatıran 31 yaşındaki futbolcu önünü boşalttı. Ardından sol ayağıyla kalecinin uzanamayacağı yere topu yolladı. Bu harika golle farkı 2'ye çıkarttı.

BU SEZON 3. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Beşiktaş'ın büyük yıldızı Vincent Aboubakar, Karagümrük, Pendik, Sivasspor ve Trabzonspor karşılaşmalarını boş geçmişti. Sadece Sivasspor maçında 1 asist yapmıştı. Ardından Kayserispor ve Adana Demirspor maçlarında 1'er defa ağları havalandırmıştı. Aboubakar dün Konyaspor deplasmanında attığı mükemmel şutla bu sezon gol sayısını 3'e çıkardı. Tecrübeli hücum oyuncusu arka arkaya 3. maçta da golünü atmış oldu.

BURAK YILMAZ'LA BİRLİKTE SEVİNDİ

Vincent Aboubakar, gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Meşin yuvarlak filelerle buluşur buluşmaz kulübeye doğru koşmaya başladı. Başarılı forvet, gol sevincini bir dönem bu formayla müthiş işler yapan Şenol Güneş'in yardımcısı Burak Yılmaz ile birlikte yaşadı. Kamerunlu forvet mücadele sonunda "Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Artık bir seri yakalamamız gerekiyor. Ben ve takım arkadaşlarım bunun için gerçekten çok uğraşıyoruz. Sezon başında taraftarımızı biraz üzdük. Onları gelecek haftalarda galibiyetlerle sevindirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

1 SANİYEDE İKİ SARIYLA ATILDI

Konyaspor Beşiktaş'ı konuk ettiği mücadeleyi 10 kişiyle tamamladı. 55. dakikada Aboubakar'a yaptığı faulün ardından sarı kart gören Oğulcan Ülgün, bu karara itiraz etmek için topa vurdu. Hakem Arda Kardeşler, bu hareketin ardından üst üste iki sarıyla kırmızı kartını gösterdi.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaş'ın Konyaspor'u deplasmanda mağlup ettiği karşılaşmada, siyah-beyazlı taraftarlar da yerini aldı. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran siyah-beyazlılar, 90 dakika boyunca desteğini sürdürdü. Galibiyetin coşkusunu takımla yaşadılar. Konyaspor tribünlerinde ise boşluklar dikkat çekti.

ERSİN KALESİNİ KAPATTI

Mert Günok'un sakatlığı sonrası formayı alan Ersin Destanoğlu, Konyaspor karşısında da kaleyi korudu. Bu sezon ilk kez Adana Demirspor mücadelesinde forma giyen 22 yaşındaki eldiven, ikinci maçına çıkmış oldu. Geçtiğimiz hafta Mert'in geçirdiği sakatlığın ardından oyuna girdiği maçta iki gole engel olamayan Ersin, bu kez kalesini kapatmayı başardı. Konyaspor'un 3 isabetli şutunu engelledi. Maç sonunda galibiyet için mutlu olduğunu söyledi.

AMİR ESKİ TAKIMINA KARŞI

Beşiktaş'ın vazgeçilmez ismi Amir Hadziahmetovic, Konyaspor mücadelesinde de ilk 11'de çıktı. Şenol Güneş'in bankoları arasında yer alan Bosna Hersekli orta saha için duygusal bir mücadele de oldu. Eski takımı Konyaspor'a karşı oynayan 26 yaşındaki oyuncu, başarılı bir maç çıkarttı. Orta alanda hata yapmayan Amir'in, oyun kurulumundaki performansı da beğenildi. Bu sezon 14 maçta forma giyen Amir 76'da yerini Oxlade-Chamberlain'e bıraktı.