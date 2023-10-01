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Konyaspor - Beşiktaş maçı sonrası Şenol Güneş: Eksiklerimiz var!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek derin bir nefes aldı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 21:29 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 21:46
Konyaspor - Beşiktaş maçı sonrası Şenol Güneş: Eksiklerimiz var!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen deneyimli hoca, oynanan oyunda eksikler yaşadıklarını da söyledi. Öte yandan Şenol Güneş, Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynadığı maçta yaşanan bir pozisyona göndermede bulundu.

İşte o sözler...

"Kazandığımız için mutluyuz, sizi bilmem ama biz mutluyuz. Deplasmanda rakibe göre daha iyi oynadık. Zor bir dönemden geçtiğimiz bir gerçektir. Her şeyi olumsuz olarak vermek doğru değil. Tabii ki eksiklerimiz var. Oyun üstünlüğümüz, skor üstünlüğümüz vardı. 2-0'dan sonra daha önce 11'e 11'ken ağırlığımız vardı, 11'e 10'dan sonra daha çok dinlenmeye yönelik pas yaparken hatalar yapıldı, doğrudur. Maçı kazanmaya yakın taraf bizdik. Kazandığımız için rahatsız değiliz, mutluyuz."

"BİZİM MAÇTA GÖRÜNTÜYÜ GÖSTERMEYİP BAŞKA MAÇTA GÖSTERMEK..."

Yayıncı kuruluşa güvenmiyorum. Maçları seyrediyoruz. O yayıncı kuruluş, bizim maçta görüntü olarak atılan golü oradan göstermeyip, dün itibarıyla bir başka maçta gösteriyorsa konuşacak bir şey yok. Teknolojinin, yapay zekanın, hatta uzay zekanın nasıl olacağını konuşmak doğru değil. Bunları söyleyeyim size. Camiayı da çok güzel işliyorsunuz. Maşallahınız var. Bir rekabet sağlamaya çalışıyorsunuz. Bizim sıkıntılarımız var ama bu kadar üstümüze gelmenin manası yok.

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