Konyaspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
Adana deplasmanından puansız dönen siyah beyazlılar Konya'da kazanarak çıkışa geçmek istiyor.
Ev sahibi Konyaspor ise taraftarı önünde galip gelmenin hesaplarını yapıyor.
Konyaspor - Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Moreno, Oğulcan, Oliveira
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Bakhtiyor, Rashica, Muleka, Aboubakar
BEŞİKTAŞ 8 EKSİKLE KONYA DEPLASMANINDA
Siyah-beyazlı ekipte; Gedson Fernandes, Ante Rebic, Mert Günok, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Gökhan İnler, Emrecan Bulut gibi isimler Konyaspor deplasmanından forma giyemiyor.
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Beşiktaş maçı 1 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.