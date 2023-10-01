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Konyaspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Siyah beyazlılar galip gelerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Konyaspor ise taraftarı önünde galip gelmenin hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 20:50 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 21:00
Konyaspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Adana deplasmanından puansız dönen siyah beyazlılar Konya'da kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

Ev sahibi Konyaspor ise taraftarı önünde galip gelmenin hesaplarını yapıyor.

Konyaspor - Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Moreno, Oğulcan, Oliveira

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Bakhtiyor, Rashica, Muleka, Aboubakar

BEŞİKTAŞ 8 EKSİKLE KONYA DEPLASMANINDA

Siyah-beyazlı ekipte; Gedson Fernandes, Ante Rebic, Mert Günok, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Gökhan İnler, Emrecan Bulut gibi isimler Konyaspor deplasmanından forma giyemiyor.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Beşiktaş maçı 1 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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