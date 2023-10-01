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KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Konyaspor - Beşiktaş maçı canlı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE - Trendyol Süper Lig'de heyecan 7. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Beşiktaş, Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. Kritik maçta Beşiktaş'ın 8, Konya'nın 3 eksiği bulunuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Konyaspor - Beşiktaş maçının 11'leri açıklandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 19:00 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 19:00
KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Konyaspor - Beşiktaş maçı canlı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Konyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Beşiktaş maçı 1 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER AÇIKLANDI

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Moreno, Oğulcan, Oliveira.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Bakhtiyor, Rashica, Muleka, Aboubakar.

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