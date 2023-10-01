KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Konyaspor - Beşiktaş maçı canlı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Konyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Beşiktaş maçı 1 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER AÇIKLANDI

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Moreno, Oğulcan, Oliveira.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Bakhtiyor, Rashica, Muleka, Aboubakar.