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Konyaspor 0-2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal Konya'dan 3 puanla döndü!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Siyah beyazlılar karşılaşmayı 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 20:52 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 21:40
Konyaspor 0-2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal Konya'dan 3 puanla döndü!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'un konuğu oldu.

Siyah-beyazlı ekip sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu ve nefes aldı.

Karşılaşmada golleri 45+1. dakikada Uğurcan Yazgılı ve 63. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti.

Konyaspor'da Oğulcan Ülgün üst üste gördüğü iki sarı kartın ardından 55. dakikada kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Konyaspor ligde 9 puanda kaldı.

Beşiktaş ise puanını 13'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

18'inci dakikada Moreno'nun ceza sahası çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu çeldi, defans topu uzaklaştırdı.

30'uncu dakikada Hadziahmetovic'in sağ kanattan serbest vuruşunda ceza sahasında Zaynutdinov'un kafa vuruşunda top yandan auto çıktı.

45+1'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Rashica'nın ceza sahasında pasında topa müdahele etmek isteyen Uğurcan meşin şuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 0-1.

50'nci dakikada Guilherme'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Oğulcan'ın şutunda top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

54'üncü dakikada Oğulcan'ın müdahalesiyle Aboubakar yerde kaldı. Oğulcan, hakem Arda Kardeşler'den sarı kart gördü. Ardından topa vuran Oğulcan, ikinci sarı kartın ardından çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

63'üncü dakikada siyah-beyazlı ekip, Aboubakar'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Ghezzal'ın pasıyla topu önünde bulan Aboubakar, ceza sahasına girdi. Rakiplerini çalımlayan Aboubakar, meşin yuvarlağı filelelere gönderdi: 0-2.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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