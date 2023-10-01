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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gedson Fernandes ve Rebic neden kadroda yok? Şenol Güneş açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. Siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Gedson Fernandes ve Rebic'in neden kadroda olmadığını açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 18:34 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 18:39
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gedson Fernandes ve Rebic neden kadroda yok? Şenol Güneş açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor.

Siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Gedson Fernandes ve Rebic'in neden kadroda olmadığını açıkladı.

Şenol Güneş: "Deplasmanda olmak, puan kaybetmek... Deplasmanda 2 maçı farklı kaybettik. Oyundan çok sonuç daha olumsuzdu. Futbol dünle yaşanmıyor. Bugün sahaya çıkıp zor dönemi geçmek için kazanmak zorundayız." dedi.

GÜNEŞ'TEN SAKATLIK SÖZLERİ

Sakat oyuncuları hakkında konuşan Güneş, "Gedson ile Ante Rebic'in sakatlıkları yeni iyileşti. Maç oynamaya hazır değillerdi. Bailly, son antrenmanda çarpışmaya bağlı olarak ağrı hissediyordu. Diğer oyuncuların sağlık olarak bir sorunu yok. Zor bir dönemden geçiyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.

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