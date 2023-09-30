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Kayıp yıldızlar!

Beşiktaş’ın yeni transferleri Rashica, Onana, Zaynutdinov, Amartey, Chamberlain, Rebic ve Bailly beklentilerin çok çok uzağında kaldılar.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Kayıp yıldızlar!

Siyah-beyazlılarda lig maçlarında üst üste alınan kötü sonuçlar, gözleri yeni transfere çevirmiş durumda. Beşiktaş'ın yenileri, şu ana kadar beklentilerin çok ama çok uzağında kaldılar:

ONANA: Scout sistemi tarafından keşfedildi. Güneş, "Birden fazla mevkiide oynayabiliyor" denilerek ikna edildi. 6 maçta sadece 109 dakika oynadı.

RASHİCA: Galatasaray da istedi ama Beşiktaş'ı tercih etti. 8 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı. En çok katkıyı verse de, Kosovalı yıldızdan beklentiler daha yüksek.

ZAYNUTDİNOV: Türk statüsünde oynayabilmesi için tercih edildi. 7 maçta 1 gol attı, sadece 135 dakika oynadı. 'Joker' diye alındı, kulübeden çok az çıkıyor.

AMARTEY: Güneş'in "Afrikalı oyuncu istemiyorum" demesine rağmen Saiss'in yerine alındı. 7 maçta görev aldı, henüz vasatın üzerine çıkamadı.

CHAMBERLAİN: "Fırsat transfer" olarak geldi. 7 maçta 222 dakika sahada kalabildi. 1 gol attı. Halen teknik heyet ve taraftarın beklentilerinin gerisinde.

REBİC: Kanat forvet olarak alındı. 7 resmi maçta 181 dakika şans buldu. Ne gol attı, ne de attırabildi. Düşünülen ve istenen formundan çok uzakta.

BAİLLY: Sert eleştirilere rağmen alındı. Sakatlık yaşadığı için 2 maçta forma giydi. Tecrübeli stoper henüz beklentilerin çok gerisinde.

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