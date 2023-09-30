Gedson geri dönüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak. Geride kalan 6 maçta 8 puan kaybeden siyah beyazlılar, haftaya 10 puan ile 6. sırada giriyor. Kara Kartal'da sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes ve kaleci Mert Günok'un son durumu belli oldu. Sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Gedson hazır durumda. Tedavisi tamamlanan Portekizli yıldızın yarın ilk 11'deki yerini alacağı ifade edildi. Gedson bu sezon 8 resmi maçta forma giyerken, 1 de gol attı. Bu arada Yukatel Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mert Günok'un tedavisine başladı. Tecrübeli kaleci, Konya deplasmanında görev yapamayacak. Mert'in yerine kaleyi Ersin Destanoğlu koruyacak.