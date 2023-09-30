Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten dev operasyon! O isme kesik

Trendyol Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'a 4-2 yenilen Beşiktaş, çalkantılı günler geçiriyor.
Trendyol Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'a 4-2 yenilen Beşiktaş, çalkantılı günler geçiriyor.
Siyah-beyazlılar, ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin 8, Galatasaray'ın ise 6 puan gerisine düştü.
Ligin 7. haftasında Konyaspor'a konuk olacak olan Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda köklü değişikliklere gitmeye hazırlandığı iddia edildi.
Milliyet'in haberine göre; Güneş'in memnun olmadığı isimlerin başında Valentin Rosier geliyor.
Tecrübeli teknik adamın başta Rosier olmak üzere birçok oyuncuyu yedek kulübesine çekeceği aktarıldı.
Güneş'in ayrıca kanatlarda da revizyona gidebileceği ifade edildi.