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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten dev operasyon! O isme kesik

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in duruma el koyarak radikal değişiklikler yapacağı iddia edildi. Bazı futbolcuları kızağa çekeceği öne sürülen tecrübeli teknik adamın üstünü çizdiği ilk futbolcu belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 13:12
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten dev operasyon! O isme kesik

Trendyol Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'a 4-2 yenilen Beşiktaş, çalkantılı günler geçiriyor.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten dev operasyon! O isme kesik

Siyah-beyazlılar, ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin 8, Galatasaray'ın ise 6 puan gerisine düştü.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten dev operasyon! O isme kesik

Ligin 7. haftasında Konyaspor'a konuk olacak olan Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda köklü değişikliklere gitmeye hazırlandığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten dev operasyon! O isme kesik

Milliyet'in haberine göre; Güneş'in memnun olmadığı isimlerin başında Valentin Rosier geliyor.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten dev operasyon! O isme kesik

Tecrübeli teknik adamın başta Rosier olmak üzere birçok oyuncuyu yedek kulübesine çekeceği aktarıldı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten dev operasyon! O isme kesik

Güneş'in ayrıca kanatlarda da revizyona gidebileceği ifade edildi.

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