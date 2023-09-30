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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun ve Salih Uçan uzatıyor! Maaş beklentileri...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de istikrarsız sonuçlar alan Beşiktaş'ta, Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın sözleşme yenileme görüşmeleri gündeme geldi. İki isimle milli arada kontrat uzatılacağı ifade edilirken oyuncuların maaş beklentileri de belli oldu. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 11:49
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun ve Salih Uçan uzatıyor! Maaş beklentileri...

Beşiktaş'ta aylardır iki futbolcunun sözleşmesinin yenilenmesine dair beklenti bulunuyor. Cenk Tosun ve Salih Uçan ile ilgili kontrat görüşmelerinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, devreye girerek milli arayı işaret etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun ve Salih Uçan uzatıyor! Maaş beklentileri...

Sözleşmelerinin son senesinde bulunan milli yıldızlar, beklentileriyle örtüşen teklifleri alıp imzaları atmayı arzu ediyor. Son olarak 1 ay önce görüşülen Salih ve Cenk ile ilgili konuşan Çebi, "İki futbolcumuz da bizim için kıymetli. Milli arada oturup konuşacağız. İkisiyle de imzaları atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun ve Salih Uçan uzatıyor! Maaş beklentileri...

CENK YILLIK 55, SALİH 45 MİLYON TL BEKLİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre 32 yaşındaki santrfor Cenk Tosun'un 3 senelik sözleşme karşılığında yıllık 55 milyon TL beklentisi olduğu kaydedilirken orta sahanın dinamosu Salih Uçan'ın ise sezon başına 45 milyon TL istediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun ve Salih Uçan uzatıyor! Maaş beklentileri...

Tarafların Süper Lig'de 8. haftanın tamamlanmasının ardından girilecek milli arada buluşup, masaya oturacağı belirtildi. Camianın en büyük arzusunun, bu işin bir an önce sonuca bağlanarak herkesin mental olarak rahatlaması olduğu kaydedildi.

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