Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Mert Günok ve Gedson Fernandes...

Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.
Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.
Geride kalan 6 maçta 8 puan kaybeden siyah beyazlılar, haftaya 10 puan ile 6. sırada giriyor.
Yukatel Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mert Günok'un tedavisine başladı.
MERT GÜNOK FORMA GİYEMEYECEK
NTV'nin haberine göre; tecrübeli kaleci, Konya deplasmanında görev yapamayacak.
Mert'in yerine kaleyi Ersin Destanoğlu koruyacak.
GEDSON FERNANDES HAZIR
Sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Gedson Fernandes hazır durumda.
Tedavisi tamamlanan Portekizli oyuncu, takımdaki yerini alabilecek.
REBIC'İN DURUMU BELİRSİZ
Sakatlığı süren Rebic'in durumu ise belirsiz. Hırvat oyuncu Konyaspor kafilesinde yer almayabilir.
Statü gereği Adana Demirspor mücadelesinde oynayamayan Eric Bailly ilk 11'e geri dönüyor.
Fildişi Sahilli stoper, Konyaspor maçında görev yapabilecek.
Beşiktaş Konya deplasmanının ardından 5 Ekim Perşembe günü Konferans Ligi'nde Lugano'yu konuk edecek.