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Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Mert Günok ve Gedson Fernandes...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Gedson Fernandes'ten haber var... Pazar günü oynanacak maçta forma giyip giyemeyecekleri merak konusu olan iki futbolcunun son durumu belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 19:23
Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Mert Günok ve Gedson Fernandes...

Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Mert Günok ve Gedson Fernandes...

Geride kalan 6 maçta 8 puan kaybeden siyah beyazlılar, haftaya 10 puan ile 6. sırada giriyor.

Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Mert Günok ve Gedson Fernandes...

Yukatel Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mert Günok'un tedavisine başladı.

Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Mert Günok ve Gedson Fernandes...

MERT GÜNOK FORMA GİYEMEYECEK

NTV'nin haberine göre; tecrübeli kaleci, Konya deplasmanında görev yapamayacak.

Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Mert Günok ve Gedson Fernandes...

Mert'in yerine kaleyi Ersin Destanoğlu koruyacak.

Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Mert Günok ve Gedson Fernandes...

GEDSON FERNANDES HAZIR

Sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Gedson Fernandes hazır durumda.

Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Mert Günok ve Gedson Fernandes...

Tedavisi tamamlanan Portekizli oyuncu, takımdaki yerini alabilecek.

Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Mert Günok ve Gedson Fernandes...

REBIC'İN DURUMU BELİRSİZ

Sakatlığı süren Rebic'in durumu ise belirsiz. Hırvat oyuncu Konyaspor kafilesinde yer almayabilir.

Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Mert Günok ve Gedson Fernandes...

Statü gereği Adana Demirspor mücadelesinde oynayamayan Eric Bailly ilk 11'e geri dönüyor.

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