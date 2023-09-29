Başkanlıktan vazgeçmem

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erteleme maçında Adana Demirspor'a karşı alınan 4-2'lik mağlubiyet hakkında konuşan Başkan Çebi, "Çok tatsız bir maçtı. Camia üzüldü, taraftarlar üzüldü. Onlar üzülünce ben de üzüldüm ama futbolun içerisinde bunlar vardır. Birlik içerisinde olursak, sabır gösterirsek, takımımızın çok güçlü bir şekilde sezon sonu hedefe ulaşacağından benim hiç şüphem yok" diye konuştu.

BİRLİK OLMAYA MECBURUZ

Başkan Ahmet Nur Çebi konuşmasını şöyle sürdürdü. "Her maçın sonunda maçın skoruna göre alkış veya eleştiri bence doğru değil. Birlik ve beraberlik içerisinde olalım, sabır gösterelim. Ben takımıma, ekibime, hocama güveniyorum. Yaşanmış olanı bir kaza olarak kabul edelim, önümüze bakalım. Ben takım mağlubiyet aldı diye Beşiktaş başkanlığından vazgeçmem. Bizler bir aileyiz. Acı günde, zor günde, kötü günde, iyi günde beraber olmayı başardığımızı herkese göstermek zorundayız."

PLAY-OFF'A 'EVET' DERİZ

Play-off kararını tüm kulüpler ortak olarak alacaktır. Eğer böyle bir sonuç olursa play-off oynansın deriz. Bizim için bir sakıncası yok. O turnuva da bir keyiftir, gelirdir. Ben önemsiyorum. Bu sezon da olursa hay hay, destek veririz. Top oynamaktan, mücadele etmekten kaçmak gereksiz. Oynanacak her fazla oyun taraftara keyif verecektir. Biz buna destekleyici oluruz.

GÜNEŞ'İN DAVRANIŞINI TASVİP ETMEDİM

Başkan Çebi, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından Şenol Güneş ile Salih Uçan arasında yaşanan olayla ilgili şu yorumu yaptı: "Salih ile Şenol Hoca arasındaki bağı, baba oğul ilişkisini bilseniz o hareketin düşündüğünüz kadar kötü olmadığını anlayabilirsiniz. Olmasa iyiydi. O bir enstantane sonucu oluşmuş. Bu soruyu Şenol Hoca'ya sormanızda fayda var. Tasvip ettiğim bir olay olmasa dahi bunun art niyetli olmadığını biliyorum. Oyuncuyu itmek olarak değil, soyunma odasına sokmak olarak bakılmalı."

GERGİNLİK YAŞATMAYIN

Önümüzde onlarca maç var. Sonuçların nasıl biteceğini bugünden görmüş gibi davranmak yanlış. Ekibime, hocama, takımıma güveniyorum. Her maçın sonucuna göre takdir veya cezalandırma gibi devam edersek, takım üzerinde gerginlik yaratırız. Bunun altından hep beraber kalkmalıyız.

4 KUPAYI KİM ALDI?

Pandemi döneminde 'Bu takımdan bir şey olmaz' denildiğinde 4 kupayı müzemize biz getirdik. Çok yukarıda olanların aşağı indiğini, aşağı inenlerin yukarı çıktığını tarihi analiz ederek, takımı ve yönetimi yıpratmamak gerektiğini düşünüyorum.