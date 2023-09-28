Haberler Beşiktaş Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mavi-lacivertliler 4-2'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Adana Demirspor - Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 08:47 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 08:48
Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU – KALECİ HARİÇ HERKESE HELAL!

Adana Demirspor'da neredeyse bir takım yok. Beşiktaş'ta da eksik oyuncular var ama Adana Demirspor gibi değil. Lacivertmavililer dün gece takım gibi oynadı, farkı daha da açabilirdi. Kalecinin şımarıklığı, laubaliliği Beşiktaş'ı potaya soktu. Ya kardeşim dördüncü kalecisin, şöyle bir fırsat yakalamışsın ama dedim ya sonra yerli yerli diyorsunuz! Aptalca bir şımarıklık, laubalilik ne hale getiriyor! Beşiktaş için şunu söyleyebilirim; Hiç böyle bir Beşiktaş takımı görmedim. Yani öyle kötü bir futbol oynadılar ve mücadele ettiler ki rezilliğin son perdesi.

Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Tabii burada futbolcular yırtacaklar niye? Çünkü başkanları seyirciye konuşuyor, teknik direktör başkanı kollamaya uğraşıyor. Yani alakasız işler ve takım futbolun dışında kalıyor. Çünkü diğer iki rakibi transferleri yapınca seyirci de futbolcu da ezilmiş havasında. Ancak onların şunu düşünmesi lazım; Sen takım gibi ol, kenetlen, bu kadroyla Galatasaray'a da Fenerbahçe'ye de posta koy! Aynı dün akşam Adana Demirspor'un yaptığı gibi. Futbolda koşacaksın, mücadele edeceksin, çeneyle bu işler olmuyor.

Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bakın Beşiktaş'ın doğru dürüst pozisyonu yok. Adana Demirspor'un attıkları var, kaçırdıkları var. Beşiktaş Adana Demirspor kalecisine dua etsin. Ukalalık yapıp o hatalı golü yemese maç 7-0'a, 8-0'a gidecek belki. Çünkü Demirsporlu futbolcular gerilmeyecekti o zaman. Şu gözüküyor; Beşiktaş'ta taşlar oynadı, yerine de oturacak gibi değil. Adana Demirspor dün bir onur, bir mücadele dersi verdi. Helal olsun sahada ter döken Adana Demirsporlu futbolculara ama kaleci hariç! Bakın hep kaleci diyorum, yaptığı dördüncü hatada gol yedi. Hani kabiliyet derseniz kabiliyet de yahu kardeşim yaptığı işlerin kabiliyetle alakası yoktu. Hakem için şunu söyleyeyim, illa bir büyük takım hastalığı var. 80'den sonra bir kaç pozisyon öyle çalmadı ki yani Beşiktaş'a hafif bir omuz vereyim dedi ama siyah-beyazlı oyuncular ondan da faydalanamadılar.

Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR – İNADINA HEZİMET!

Şenol Güneş Beşiktaş'ta görev yaptığı iki dönemde ne zaman bazı oyuncularda gereksiz yere ısrar ettiyse bir çuval gereksiz puan kaybetmiştir. Hocanın bir zamanlar Quaresma takıntısı vardı şimdi Cenk Tosun!.. Beşiktaş'ın üç sezondur oynadığı oyun belli… Sağ kanatta set oyununa yatkın Ghezzal olduğu için diğer kanatta mutlaka hızlı bir oyuncu kullanıldı. Kimi zaman N'Kouduo, kimi zaman bir başkası… Futbolun gerçeği bu. Bu gerçeğe kafa atarsanız, kendinizi sakatlarsınız, rakibi değil!... Niyetiniz oynayan takım olmak ise mevcut şartlarda kadroya ilk yazacağınız isim Rashica'dır. Şenol hoca bunu yapmak yerine ısrarla Cenk Tosun'dan sol kanat icat etmeye kalkıyor.

Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Cenk Tosun'u sola koyduğunuzda hem olduk, olmadık yerde içeri girip Aboubakar'ı bozuyor, hem de soldaki işini hiç ama hiç yapamıyor. Resmen iki kişi eksik oynuyorsun yani. Matematik bu, on bir kişilik takımda iki kişi oyundan düştüğünde Chemberlain, Ghezzal ağızlarıyla kuş tutsalar ön tarafta işler iyi gitmez, gitmiyor da. Bir değil, iki değil, her maç olan bu… Peki bu inat niye!? Adanademirspor'un kalesine üçüncü kalecisi geçmiş. Güneş doğruları yapsa galibiyet işten bile değil. Ancak bir yanlış tercihi tüm takımı bozdu vesselam. Yenilen goller de garip. Mert Günok, çok rahat kurtarabileceği iki şuta da havuza atlar gibi yüzü koyun atladı! İki eliyle birden uzanmaya çalıştı ki, en acemi kaleci bile yapmaz bunu. Hasta mıydı, yoksa yorgun mu anlamadım. Sakatlanıp çıkması da kafamı karıştırdı. Kim bilir belki de sakat sakat oynadı çocuk! Öbür taraftan Adanademirspor iki şutla maçı kotardı, Emre ve Yusuf'un golleri de pastanın kreması oldu. Tebrikler. Sonuç olarak hezimettir bu! Tersten tarih yazmaktır! Başkaca açıklaması da yoktur.

Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – NE OLDU BÖYLE!

Geçtiğimiz gün maçın hakemi açıklandığında, "Eyvah!" demiştim. Haklı da çıktım. Ümit Öztürk Beşiktaş'ın bal gibi iki penaltısını yedi. Ama bu yenilgiyi hakemin kötü yönetimine bağlamayız. Beşiktaş'ın tel tel döküldüğü 10 eksikli Adana Demirspor karşısında aldığı bu ağır mağlubiyetin mantıklı bir açıklaması olamaz! Dünkü maçta; koca Beşiktaş takımında Salih Uçan haricinde ayakta durabilen oyuncu yoktu.

Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaşlıların umut bağladığı; Ghezzal, Cenk, Rosier, Masuaku berbat ötesiydiler! Dünya yıldızı olarak alınan Chemberlain'in hali neydi öyle! Yenilginin en önemli nedeni Beşiktaş savunmasının içler acısı durumuydu. Adana Demirsporlu stoper Gravillon, Aboubakar'a nefes bile aldırmazken Necip'li Colley'li Beşiktaş savunması ev sahibinin forvetlerinden basit çalımlar yedi, antrenmandaymış gibi rakibe rahat şut imkanı verdiler. Adana Demirspor'un golleri savunmanın bu vurdum duymazlığından geldi. Daha önce de yazdım Omar Colley; ağır, pozisyon alamayan tam bir saatli bomba! Forma giymeye devam ederse vay Beşiktaş'ın haline!

Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Trabzonspor, Club Brugge ve Adana Demirspor maçlarındaki Beşiktaş'ı bir daha izlemek istemiyoruz. Vefakar Beşiktaş taraftarı böylesine kötü oynayan bir takımı hak etmiyor. İnanın bu yazı.yı kaleme alırken; Beşiktaş'ın dünkü halini anlatacak kelime bulmakta zorlanıyorum. Bakalım; nasıl tedbirler alınacak; merakla bekleyeceğim. Dün Adana Demirspor dün hak etti ve kazandı. Sevgili dostum Başkan Murat Sancak'ı tebrik ederim. Milyon eurolarla oyuncu transferleri yapan Trabzonspor, dün sahada harikalar yaratan Yusuf Sarı ve Yusuf Erdoğan'ı nasıl kaptırmış; insan hayret ediyor. Dünkü maçta sakatlanarak oyunu terk eden Mert ve Belhanda'ya da acil şifalar dilerim.

DİĞER
Dedeman ailesi yine karıştı! Üvey anne ve kardeşten yeni patron Rıfat Dedeman'a dolandırıcılık suçlaması!
Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! 3 isim ilk kez katılacak
Icardi-Kerem penaltısında F.Bahçe detayı!
Maç sonu Güneş ile Salih arasında gerginlik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu'dan flaş Beşiktaş sözleri!
Maç sonu Güneş ile Salih arasında gerginlik!
Tarım Kredi Marketleri'nde sonbahar indirimi
MİT SAĞLIK PERSONELİ ALIMI 2023 | MİT başvuru tarihleri, şartları, gerekli belgeler - MİT personel açılacak kadrolar
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 EYLÜL 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O isme sert eleştiri! "Forma giyemeye devam ederse..." O isme sert eleştiri! "Forma giyemeye devam ederse..." 08:46
Rıdvan müthiş bir gol attı Rıdvan müthiş bir gol attı 00:48
Salih'i iterek gönderdi Salih'i iterek gönderdi 00:45
Olaylı derbi tamamlandı Olaylı derbi tamamlandı 00:13
Trabzonspor’da yeni tüzük kabul edildi Trabzonspor’da yeni tüzük kabul edildi 00:12
Osimhen'i kızdıran paylaşım! Napoli'yi sildi Osimhen'i kızdıran paylaşım! Napoli'yi sildi 00:12
Daha Eski
Başkan Doğan'dan mağlubiyet yorumu! Başkan Doğan'dan mağlubiyet yorumu! 00:12
Halkbank'tan dev takviye! Halkbank'tan dev takviye! 00:12
Kuntz'la ilgili flaş iddia! Yeni takımı... Kuntz'la ilgili flaş iddia! Yeni takımı... 00:12
F.Bahçe ile Başakşehir 31. randevuda F.Bahçe ile Başakşehir 31. randevuda 00:12
2023 FIBA Dünya Kupası rekorlara sahne oldu! 2023 FIBA Dünya Kupası rekorlara sahne oldu! 00:12
Newcastle United City'i kupanın dışına itti! Newcastle United City'i kupanın dışına itti! 00:11