Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Cenk Tosun'u sola koyduğunuzda hem olduk, olmadık yerde içeri girip Aboubakar'ı bozuyor, hem de soldaki işini hiç ama hiç yapamıyor. Resmen iki kişi eksik oynuyorsun yani. Matematik bu, on bir kişilik takımda iki kişi oyundan düştüğünde Chemberlain, Ghezzal ağızlarıyla kuş tutsalar ön tarafta işler iyi gitmez, gitmiyor da. Bir değil, iki değil, her maç olan bu… Peki bu inat niye!? Adanademirspor'un kalesine üçüncü kalecisi geçmiş. Güneş doğruları yapsa galibiyet işten bile değil. Ancak bir yanlış tercihi tüm takımı bozdu vesselam. Yenilen goller de garip. Mert Günok, çok rahat kurtarabileceği iki şuta da havuza atlar gibi yüzü koyun atladı! İki eliyle birden uzanmaya çalıştı ki, en acemi kaleci bile yapmaz bunu. Hasta mıydı, yoksa yorgun mu anlamadım. Sakatlanıp çıkması da kafamı karıştırdı. Kim bilir belki de sakat sakat oynadı çocuk! Öbür taraftan Adanademirspor iki şutla maçı kotardı, Emre ve Yusuf'un golleri de pastanın kreması oldu. Tebrikler. Sonuç olarak hezimettir bu! Tersten tarih yazmaktır! Başkaca açıklaması da yoktur.