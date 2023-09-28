Salih'i iterek gönderdi

Maçın bitiş düdüğünden sonra Şenol Güneş ile Salih Uçan arasında yaşananlar gündem oldu. Güneş, Adana Demirspor kulübesine doğru giden Salih'in yanına giderek "Hadi gir içeri" diyerek soyunma odasına yollamaya çalıştı. Bu esna Salih, kendisinin yanına gelip tokalaşan Adana Demirspor Futbol Direktörü Gökhan Göktürk'e aynı şekilde karşılık verirken Güneş, buna müsade etmedi. Güneş, Salih Uçan'ın sırtından sert bir şekilde "Gir içeri, gir içeri" diyerek tepki gösterdi. Neye uğradığını şaşıran Uçan, geri dönüp Güneş'e şaşkın bir şekilde bakarken, araya giren siyah-beyazlı idareciler Salih'i soyunma odasına yönlendirdi. Bu görüntü sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.