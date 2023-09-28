Haberler Beşiktaş Ömer Üründül Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Ömer Üründül Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Trendyol Süper Lig'de erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'a 4-2 mağlup oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 09:49
Ömer Üründül Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

ÖMER ÜRÜNDÜL - GHEZZAL VE CHAMBERLAIN YÜRÜYEREK OYNUYOR

Maç analizime başlamadan önce Adana Demirspor'u incelemek istiyorum. Senelerdir ligimizde görülmeyen oyuncu eksikliği rekoru kırdılar. Kalede uzun zamandır oynamayan, maç kabiliyeti olmayan Vedat, sol bekte yine uzun zamandır oynamayan Abdurrahim...

Ömer Üründül Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Üçlü orta sahaya bakıyorum, defansif yönleri zayıf Emre Akbaba ve Belhanda, ön liberoda da ağır sakatlıktan çıkan Dorukhan, ileri ucun solunda da varlığı ile yokluğu belli olmayan Nani…

Ömer Üründül Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Böyle bir rakibe karşı Beşiktaş adeta perişan oldu. Zaten son haftalar bunu gösteriyordu. İstikrarsız Trabzon'a karşı farklı yenilgi aldılar.

Ömer Üründül Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Brugge karşısında çok kötü bir futbolla mucize bir şekilde hezimete uğrayacağı maçı berabere bitirdiler. Ama bizim medyamızda skor çok önemli!

Ömer Üründül Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Grubun güçlü ve deneyimli takımı Brugge'den bir puan alınınca maçın yorumları son derece idare edilen nitelikteydi.

Ömer Üründül Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Dün geceki takıma bakıyorum, Ghezzal ve Chamberlain yürüyerek oynuyorlar. Aboubakar güçsüz, Cenk pasif bir görüntüdeydi.

Ömer Üründül Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

4-0'dan sonra Beşiktaş 2 gol daha yiyebilirdi. Bir top direkten döndü, bir de Emre Akbaba zoru başardı.

Ömer Üründül Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Eğer bir takımda yeteneği sınırlı ama mücadelesi yüksek, fizik kondisyonu ve ruhla oynamasıyla en öne çıkan Gedson oluyorsa, o takımda çok büyük sıkıntı var demektir.

Ömer Üründül Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Adana Demirspor'u sahaya yansıttığı takım bütünlüğü ve savaşçı ruhuyla kutlamak gerekir.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
O isme sert eleştiri! "Forma giyemeye devam ederse..."
Toroğlu'dan flaş Beşiktaş sözleri!
KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA - Kahramanmaraş depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
VERGİSİZ TELEFONLAR VE MODELLER BELLİ OLDU!
TV 8,5 CANLI İZLE
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu 10:19
Fenerbahçe-Başakşehir maçı canlı izle! Fenerbahçe-Başakşehir maçı canlı izle! 10:11
Özbek'ten flaş Icardi sözleri! Özbek'ten flaş Icardi sözleri! 09:51
Çarpıcı sözler! "Yürüyerek oynuyorlar" Çarpıcı sözler! "Yürüyerek oynuyorlar" 09:49
O isme sert eleştiri! "Forma giyemeye devam ederse..." O isme sert eleştiri! "Forma giyemeye devam ederse..." 08:46
Rıdvan müthiş bir gol attı Rıdvan müthiş bir gol attı 00:48
Daha Eski
Salih'i iterek gönderdi Salih'i iterek gönderdi 00:45
Olaylı derbi tamamlandı Olaylı derbi tamamlandı 00:13
Trabzonspor’da yeni tüzük kabul edildi Trabzonspor’da yeni tüzük kabul edildi 00:12
Osimhen'i kızdıran paylaşım! Napoli'yi sildi Osimhen'i kızdıran paylaşım! Napoli'yi sildi 00:12
Başkan Doğan'dan mağlubiyet yorumu! Başkan Doğan'dan mağlubiyet yorumu! 00:12
Halkbank'tan dev takviye! Halkbank'tan dev takviye! 00:12