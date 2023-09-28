Haberler Beşiktaş Dev anlaşma imzalanıyor

Dev anlaşma imzalanıyor

Beşiktaş'ta bugün büyük gün. Beşiktaş'ın Tüpraş ile yaptığı 3 senelik stadyum isim sponsorluğu anlaşmasında imzalar atılıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu'nun katılımıyla yapılacak olan imza töreni stadyumda saat 12.00'de yapılacak. Yapılan anlaşmanın şartları şu şekilde açıklanmıştı: 2023/24 sezonu için anlaşma bedeli, başarı primi dahil toplamda 230.383.150 TL + KDV'dir.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Dev anlaşma imzalanıyor
Beşiktaş'ta bugün büyük gün. Beşiktaş'ın Tüpraş ile yaptığı 3 senelik stadyum isim sponsorluğu anlaşmasında imzalar atılıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu'nun katılımıyla yapılacak olan imza töreni stadyumda saat 12.00'de yapılacak. Yapılan anlaşmanın şartları şu şekilde açıklanmıştı: 2023/24 sezonu için anlaşma bedeli, başarı primi dahil toplamda 230.383.150 TL + KDV'dir.
DİĞER
Son dakika haberleri: İspanya Arda Güler’i konuşuyor! Yeniden sakatlandıktan sonra korkutan açıklama: “Onun gibi olmasını istemiyoruz…”
Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! 3 isim ilk kez katılacak
Maç sonu Güneş ile Salih arasında gerginlik!
Icardi-Kerem penaltısında F.Bahçe detayı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu'dan flaş Beşiktaş sözleri!
Maç sonu Güneş ile Salih arasında gerginlik!
28 Eylül 2023 İstanbul baraj doluluk oranları
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A SARI ALARM | ⚡Dışarı çıkmayın, çok kuvvetli geliyor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rıdvan müthiş bir gol attı Rıdvan müthiş bir gol attı 00:48
Salih'i iterek gönderdi Salih'i iterek gönderdi 00:45
Olaylı derbi tamamlandı Olaylı derbi tamamlandı 00:13
Trabzonspor’da yeni tüzük kabul edildi Trabzonspor’da yeni tüzük kabul edildi 00:12
Osimhen'i kızdıran paylaşım! Napoli'yi sildi Osimhen'i kızdıran paylaşım! Napoli'yi sildi 00:12
Başkan Doğan'dan mağlubiyet yorumu! Başkan Doğan'dan mağlubiyet yorumu! 00:12
Daha Eski
Halkbank'tan dev takviye! Halkbank'tan dev takviye! 00:12
Kuntz'la ilgili flaş iddia! Yeni takımı... Kuntz'la ilgili flaş iddia! Yeni takımı... 00:12
F.Bahçe ile Başakşehir 31. randevuda F.Bahçe ile Başakşehir 31. randevuda 00:12
2023 FIBA Dünya Kupası rekorlara sahne oldu! 2023 FIBA Dünya Kupası rekorlara sahne oldu! 00:12
Newcastle United City'i kupanın dışına itti! Newcastle United City'i kupanın dışına itti! 00:11
Newcastle United City'i kupanın dışına itti! Newcastle United City'i kupanın dışına itti! 00:10