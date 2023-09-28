Dev anlaşma imzalanıyor

Beşiktaş'ta bugün büyük gün. Beşiktaş'ın Tüpraş ile yaptığı 3 senelik stadyum isim sponsorluğu anlaşmasında imzalar atılıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu'nun katılımıyla yapılacak olan imza töreni stadyumda saat 12.00'de yapılacak. Yapılan anlaşmanın şartları şu şekilde açıklanmıştı: 2023/24 sezonu için anlaşma bedeli, başarı primi dahil toplamda 230.383.150 TL + KDV'dir.
Beşiktaş'tabugün büyük gün. Beşiktaş'ın Tüpraş ile yaptığı 3 senelik stadyum isim sponsorluğu anlaşmasında imzalar atılıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu'nun katılımıyla yapılacak olan imza töreni stadyumda saat 12.00'de yapılacak. Yapılan anlaşmanın şartları şu şekilde açıklanmıştı: 2023/24 sezonu için anlaşma bedeli, başarı primi dahil toplamda 230.383.150 TL + KDV'dir.