Beşiktaş'ta stat sponsorluğu anlaşması sonrası Ahmet Nur Çebi'den açıklamalar!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Beşiktaş ile Tüpraş arasında yapılan stadyum isim sponsorluğu anlaşmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. İşte toplantıda Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"KIZI HERKES İSTER BİRİ ALIR"

Bugün, Beşiktaş tarihinin en yüksek stat isim sponsorluğuyla ilgili buluştuk. Bu, bir süreç aldı ama sonu çok güzel, istediğimiz şekilde oldu. Kızımız güzeldi, kızı herkes ister, bir kişiye verirsiniz. Biz, Tüpraş'la el sıkıştık. Bir milli dev ile, sanayi kuruluşuyla markamızın örtüşmesi beni ayrıca mutlu etmiştir

"EMEKLERİMİZ YOK SAYILMASIN"

Bu süreç içerisinde ticari olarak görüşmeler önemliydi. Sessiz ve sedasız yapmaya çalıştık. Diğer görüştüğümüz kişileri incitmemek gerekiyordu. Nasıl kabul ederse camia öyle kabul etsin. Rahmi Bey'in bize olan desteğini herkes biliyor. Tersini söylemek abesle iştigal olur. Bizim verdiğimiz emeğin de yok sayılmasını doğru bulmuyorum.

"ADANA MAÇINI BİR KAZA KABUL EDELİM"

Adana Demirspor karşılaşması çok tatsız bir maçtı. Camia üzüldü, taraftar üzüldü, hepimiz üzüldük. Futbolda bunlar oluyor. Birlik ve beraberlik içinde olup sabır gösterirsek, sezon sonunda hedefe ulaşacağımızdan şüphem yok. Her maçın skoruna göre alkış veya eleştiri bence doğru değil. Ben takıma, hocama güveniyorum. Bunu yaşanmış bir kaza olarak kabul edelim.

"TAKIMA GÜVENİYORUM"

Ne ben Beşiktaş mağlubiyet aldı diye Beşiktaşlılıktan, Beşiktaş başkanlığından vazgeçerim. Biz iyi günde kötü günde beraber olmayı başardığımızı herkese göstermek zorundayız. Takımımızın sezon sonunda hedefe ulaşacağından şüphem yok. Maçın skoruna göre alkış ve eleştiri doğru değil. Takıma, ekibe ve hocama güveniyorum.

ÇEBİ'DEN PLAY-OFF'A DESTEK SÖZLERİ

Play-off bütün takımların ortak alacağı bir karardır. Böyle bir karar çıkarsa biz play-off da oynarız. O da bir keyiftir. Bir gelir getirir. Bu sezon da oynansa olur. Taraftar da keyif alır.

"RAKAMLAR 2 KAT ARTTI"

Yayın gelirlerinin düştüğü bir süreç içerisinde bunları telafi edecek kaynakları bulmak kısa sürede kolay olmuyor. Sponsorlarımızın Beşiktaş markasına verdiği değerden dolayı bu rakamlar biraz olsun telafi olmuştur. Diğer gelirlerimiz net oturmadı. Yayın geliri, maç sonuçlarına bağlı. Bilet gelirleri değişiyor. Yüzde 50 civarında sponsorluk gelirlerimiz var. Geçmişe göre bu rakamlar 2 kat arttı.

"SEZON SONUNA KADAR YÜRÜYECEĞİZ"

Her maçın sonucuna göre takdir veya cezalandırmak gibi bir sonuçla devam edersek, takımın üzerinde gerginlik dışında hiçbir şey yaratmayız. Kendilerine hak veriyorum, ben de olsam aynı şeyi yaparım. Ancak başkan olarak sabırlı olmalarını istiyorum. Şampiyonluk hedefiyle, sezon sonuna kadar yürüyeceğiz.

"YÖNETİMİ YIPRATMAMALIYIZ"

Pandemi döneminde bu takımdan bir şey olmaz dendiğinde 4 kupayı müzeye getirdik. Aşağıda olanların yukarı çıktığını, spor camiasındaki insanlardan tarihi analiz ederek bakmalarını rica ediyorum. Günlük ve anlık sonuçlarla takımı, hocayı ve yönetimi yıpratmamalıyız.

"SALİH'İ HOCAYA SORUN AMA OLMASA İYİYDİ"

Adana Demirspor maçı sonrası Şenol Güneş'in Salih Uçan'ı ittirmesiyle ilgili yorumu sorulan Ahmet Nur Çebi, "Maç bitmiş, kaybetmek acı bir şeydir. Sinirler gergin. Salih ile Şenol Hoca arasındaki bağ, baba-oğul ilişkisidir. O hareket, sizin düşündüğünüz kadar kötü değil. Olmasa iyiydi. Tasvip ettiğim bir olay olmasa dahi art niyetli olduğunu düşünmüyorum ama hocanın kendisine sormakta fayda var.