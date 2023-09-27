Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten dikkat çeken sözler! "Her ikisi de hazır değil"

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, bu mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

"Gökhan İnler, Tayfur Bingöl, Eric Bailly statü gereği yok. Onun dışında bütün oyuncular hazır. Rakibimiz güçlü, iyi bir takım. Hücum aksiyonları fazla olabilen bir takım. Kendi sahasında seyircisiyle bütünleşen bir takım. Zor bir maç. Biz de kendimize güveniyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız."

"REBIC VE GEDSON DA HAZIR DEĞİL"

"Ante Rebic'in sakatlığı antrenmanda oldu. Gedson da Club Brugge maçından sonra oldu. Her ikisi de oynamaya hazır değil. Birinin omuzunda, birinin de belinde rahatsızlık var."