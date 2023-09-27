Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten dikkat çeken sözler! "Her ikisi de hazır değil"

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten dikkat çeken sözler! "Her ikisi de hazır değil"

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, bu mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 19:34 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 19:43
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten dikkat çeken sözler! "Her ikisi de hazır değil"

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, bu mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

"Gökhan İnler, Tayfur Bingöl, Eric Bailly statü gereği yok. Onun dışında bütün oyuncular hazır. Rakibimiz güçlü, iyi bir takım. Hücum aksiyonları fazla olabilen bir takım. Kendi sahasında seyircisiyle bütünleşen bir takım. Zor bir maç. Biz de kendimize güveniyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız."

"REBIC VE GEDSON DA HAZIR DEĞİL"

"Ante Rebic'in sakatlığı antrenmanda oldu. Gedson da Club Brugge maçından sonra oldu. Her ikisi de oynamaya hazır değil. Birinin omuzunda, birinin de belinde rahatsızlık var."

DİĞER
Son dakika haberleri: İspanya Arda Güler’i konuşuyor! Yeniden sakatlandıktan sonra korkutan açıklama: “Onun gibi olmasını istemiyoruz…”
Başkan Erdoğan güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti! Mısır'la 13 yıl sonra bir ilk
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Yıldız isim...
G.Saray'da bir dönem kapanıyor! Erden Timur sinyali vermişti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A. Demirspor - Beşiktaş | CANLI
Beşiktaş'ta penaltı itirazı! İşte o pozisyon
GOOGLE PODCASTS KAPANIYOR!
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ MÜJDESİ
ŞOK MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Monza - Bologna maçı saat kaçta? Monza - Bologna maçı saat kaçta? 20:33
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Yıldız isim... Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Yıldız isim... 20:31
Frosinone - Fiorentina maçı saat kaçta? Frosinone - Fiorentina maçı saat kaçta? 20:26
Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! 20:10
Osasuna - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Osasuna - Atletico Madrid maçı saat kaçta? 20:03
Celta Vigo - Deportivo Alaves maçı saat kaçta? Celta Vigo - Deportivo Alaves maçı saat kaçta? 20:00
Daha Eski
Granada - Real Betis maçı saat kaçta? Granada - Real Betis maçı saat kaçta? 19:56
Sergio Ramos'a hırsızlık şoku! Sergio Ramos'a hırsızlık şoku! 19:44
TFF'den Olimpiyat Stadyumu açıklaması! TFF'den Olimpiyat Stadyumu açıklaması! 19:37
ZTK'da toplu sonuçlar! İşte tur atlayan takımlar ZTK'da toplu sonuçlar! İşte tur atlayan takımlar 18:37
Güneş'ten sakatlık açıklaması! "Her ikisi de..." Güneş'ten sakatlık açıklaması! "Her ikisi de..." 18:31
A. Demirspor - Beşiktaş | CANLI A. Demirspor - Beşiktaş | CANLI 17:54