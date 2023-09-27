Adana Demirspor 4-2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Heyecan dolu mücadelede kazanan taraf 4-2'lik skorla ev sahibi Adana Demirspor oldu.

Karşılaşmada gol perdesini 8. dakikada A. Demirspor'dan Belhanda açtı.

Ardından 17. dakikada Niang skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmada 59. dakikada Emre Akbaba skoru 3-0'a getirdi.

Maçın 75. dakikasında bu kez sahneye Adana Demirspor'dan Yusuf Erdoğan çıktı ve takımının 4. golünü kaydetti.

Mücadelenin 89. dakikasında Beşiktaş'tan Rashica skoru 4-2'ye getiren golü atan isim oldu.

Karşılaşmanın 79. dakikasında Beşiktaş'tan Aboubakar takımının ilk golünü kaydett.

Mücadele bu gollerle beraber Adana Demirspor'un 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.