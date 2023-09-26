Haberler Beşiktaş İleri üçlüde as kadro şekilleniyor

İleri üçlüde as kadro şekilleniyor

Beşiktaş'ta Şenol Güneş döneminde Aboubakar-Cenk, Sergen Yalçın döneminde Aboubakar-Ghezzal uyumu öne çıkmıştı... Güneş’in kafasındaki hücum planında ise bu üçlü var.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 06:50
İleri üçlüde as kadro şekilleniyor

Beşiktaş, peş peşe alınan iki kötü sonucun ardından Kayserispor'u 2-1 yendi. İlk yarı sergilenen futbol yeterli olmasa da ikinci 45'te kurulan baskı sonrası siyah beyazlılar 3 puanı almayı bildi. Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal asist yaparken, Aboubakar bu sezon ligdeki ilk golünü attı. Mücadeleye 11'de başlayan Cenk Tosun ise yavaş yavaş maç ritmi yakaladığını gösterdi. Teknik direktör Şenol Güneş ise Aboubakar-Cenk ve Aboubakar- Ghezzal uyumunu ilerleyen haftalarda daha fazla kullanmayı düşünüyor. Hem Cenk hem de Ghezzal'ın farklı dönemlerde Aboubakar ile yakaladığı uyum, Güneş'in hücum planların referans olacak.

TAYFUR GÜÇLENDİRİLECEK

Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, Beşiktaş ile henüz kadroya giremedi. Deneyimli futbolcunun sezon öncesi Alanyaspor'da geçirdiği kamp yeterli görülmezken, Tayfur Bingöl siyah-beyazlı takımın teknik heyetinin sunduğu program dahilinde çalışıyor. Tayfur'un kısa süre içerisinde kadroya girerek takıma adapte olmak istediği belirtildi.

KARTAL'DA ÜÇ YILDIZ STATÜ GEREĞİ YOK

Beşiktaş'ta üç oyuncu TFF statüsü gereği yarın deplasmanda oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında görev yapamayacak. Siyahbeyazlılarda yeni transferler Eric Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler maçın oynanacağı tarihte lisansları çıkarılmadığı için statü gereği forma giyemeyecek. Bu arada Beşiktaş'ın yarın akşam oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasını Ümit Öztürk'ün yöneteceği açıklandı.

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