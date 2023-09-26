Haberler Beşiktaş Bailly performansıyla alkışlandı

Bailly performansıyla alkışlandı

Beşiktaş, Kayserispor'u 2-1 yenerken Eric Bailly performansıyla büyük beğeni topladı. Club Brugge maçında ilk kez formayı giyen Fildişili oyuncu, Kayserispor maçında da Colley ile birlikte görev aldı. Bailly yerinde müdahaleleri ve sakinliği ile dikkat çekerken zaman zaman hücuma da katkı sağladı. 67 kez topla buluşan tecrübeli oyuncu, 54 pasla %91 isabet sağladı. 5 ikili mücadele kazanan Bailly, büyük beğeni topladı. Transfer sürecinde sert eleştirilere maruz kalan Bailly, 2 maçlık performansıyla alkışlanarak tam destek aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 06:50
Bailly performansıyla alkışlandı

Beşiktaş, Kayserispor'u 2-1 yenerken Eric Bailly performansıyla büyük beğeni topladı. Club Brugge maçında ilk kez formayı giyen Fildişili oyuncu, Kayserispor maçında da Colley ile birlikte görev aldı. Bailly yerinde müdahaleleri ve sakinliği ile dikkat çekerken zaman zaman hücuma da katkı sağladı. 67 kez topla buluşan tecrübeli oyuncu, 54 pasla %91 isabet sağladı. 5 ikili mücadele kazanan Bailly, büyük beğeni topladı. Transfer sürecinde sert eleştirilere maruz kalan Bailly, 2 maçlık performansıyla alkışlanarak tam destek aldı.

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