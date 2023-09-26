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Adana Demirspor - Beşiktaş maçı canlı izle - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Beşiktaş ile Adana Demirspor, 3. hafta oynanması gereken ancak ertelenen müsabakada kozlarını paylaşacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Kritik müsabakada Ümit Öztürk düdük çalacak. Beşiktaş'ta Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, statü gereği forma giyemeyecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı canlı izle - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 17:30 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 17:50
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı canlı izle - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Adana Demirspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş, Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirspor'a konuk olacak. Normal şartlarda 3. hafta oynanması gereken müsabaka UEFA organizasyonlarının sıkışık fikstür yaratması sebebiyle ertelenmişti. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Müsabakayı canlı takip etmek için tıklayın.

MÜCADELENİN HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak. İki takımın da Avrupa Konferans Lig play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 10 puanla 5. sırada yer alıyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1 kez mağlup olan Yukatel Adana Demirspor ise 8 puanla 10. basamakta bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Beşiktaş'ta Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, statü gereği forma giyemeyecek. Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan ise sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada görev alamayacak.

ASpor CANLI YAYIN

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